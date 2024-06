El dúo sudafricano de rap-rave Die Antwoord estará de gira en México ¿Cuándo se presentan en CDMX?

Formado por Watkin Tudor Jones “Ninja" y Anri du Toit “Yolandi, Visser", Die Antwoord es reconocido a nivel mundial como el dúo símbolo del movimiento contracultural “Zef”, mismo que celebra los valores de la clase obrera con elementos de hip-hop y rave. También son recordados por haber actuado en la película de ciencia ficción "Chappie" (2015).

Para beneplácito de su público, Ninja y Yolandi Visser regresarán a México en el mes de noviembre para brindar tres conciertos en igual cantidad de ciudades, todo esto de la mano de las productoras Ceroveinticinco y Matahari Entertainment.

La CDMX, Monterrey y Guadalajara, son las ciudades elegidas para que Die Antwoord se presente con su gira "Flame On Muddaf*cka" North & South American Tour 2024.

Para que sus fans mexicanos puedan verlos, accederán a una preventa exclusiva. Y, a partir de este viernes 28 de junio, a una venta general.

Die Antwoord. Foto: Especial

Te puede interesar:

¿Los robots pueden sentir? Esta película sobre Inteligencia Artificial te hará reflexionar, está en Netflix

Die Antwoord tocará en la Ciudad de México

Conocidos por su estilo contestatario y letras provocativas, el dúo comenzó su carrera de manera underground junto a DJ Hi-Tek (2008), para luego extender su audiencia en diferentes partes del mundo, donde han sido reconocidos por su gran creatividad musical y estética visual única.

Así, Die Antwoord se ha convertido en un símbolo del movimiento contracultural "Zef", que hace referencia a una corriente sudafricana con una estética descarada, irreverente y sin complejos, celebrando los valores de la clase obrera, el kitsch y una postura más descarada, que en este caso se combinan con elementos del hip hop, el rave y el arte escénico.

Con esto claro para sus fans mexicanos, el primer show de Die Antwoord se realizará en el Frontón de la Ciudad de México, todo esto el 6 de noviembre de 2024.

Dará 3 conciertos en México. Foto: Cortesía

También darán conciertos en Monterrey y Guadalajara

El estilo provocador y único del grupo también llegará al Showcenter Complex de Monterrey el 8 de noviembre, para cerrar la gira por el país el 10 de noviembre en el Guanamor Studio de Guadalajara.

Con 16 años de carrera, 1.6 millones de escuchas mensuales en Spotify y 7 discos editados, Die Antwoord promete una gira llena de energía y adrenalina.

La gira “Flame On Muddaf*cka” North & South American Tour 2024 es el marco perfecto para mostrar al público su documental llamado: "ZEF The Story of Die Antwoord", producido y dirigido por el cineasta sudafricano Jon Day, con la dirección artística del fotógrafo surrealista Roger Ballen y la narración de la hija de Ninja y Yolandi, 16 Jones.

En la cinta "Chappie". Foto: Especial

Preventa y fechas

La preventa exclusiva para fans de la banda, con código secreto publicado en sus redes, se ha llevado a cabo los días 26 y 27 de junio.

La venta para público en general iniciará el 28 de junio a través de Superboletos para CDMX y Monterrey, y por Axcess en Guadalajara.

Die Antwoord en vivo en México:

- 6 de noviembre, Frontón de la Ciudad de México. Venta a través de: Superboletos

- 8 de noviembre, Showcenter Complex. Venta a través de: Superboletos

- 10 de noviembre, Guanamor Studio. Venta a través de: https://axcess.digital/

SIGUE LEYENDO

Muere Shifty Shellshock, a los 49 años, el líder de la banda "Crazy Town"

Lisa de BLACKPINK estrena "Rockstar": 5 curiosidades de su nueva canción que samplea a Tame Impala

MAAZ