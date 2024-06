Céline Dion comparte imágenes desgarradoras sobre los fuertes espasmos que sufre debido al síndrome que padece

Son muchas las voces que se han visto apagadas por enfermedades que debilitan el cuerpo de quienes las padecen, pero una de las historias que más ha conmovido al público es la de Céline Dion, quien en el 2022 fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPR) y hace tan sólo algunas horas estrenó su documental "Soy Céline Dion" ("I Am: Céline Dion"), disponible en Prime Video. Este filme, dirigido por la aclamada documentalista Irene Taylor, presenta una visión conmovedora y honesta de cómoesta rara enfermedad neurológica ha impactado la vida de la artista de 56 años, obligándola a alejarse de los escenarios.

Aunque hay muchos momentos que han dejado profundamente afectada a la audiencia, hay un momento en particular en donde la cantante canadiense se muestra sumamente vulnerable al documentar cómo sufre una convulsión que dura varios minutos mientras es atendida por su terapeuta de medicina deportiva, Terrill Lobo. De acuerdo con el documental, este incidente ocurrió después de una sesión de grabación, sugieriendo que esta sobreestimulación puedo desencadenar estos episodios debilitantes.

En las desgarradoras imágenes, se puede ver como la cantante se encuentra completamente tensa mientras se recuesta boca abajo para aminorar el dolor; estos segundos de grabación resultaron igual de impactantes y aterradoras para su terapeuta, quien afirmó que "parte de la enfermedad es que cuando entras en una contracción, a veces la señal para liberarla no se entiende, por lo que termina quedándose en una posición contraída".

De la misma forma, la ganadora del Grammy describe su frustración y vergüenza al perder el control de su cuerpo. “No sé cómo expresarlo, es como… ¿sabes? No tener control de ti misma”, comenta Dion tras el episodio. Este sentimiento de impotencia se ve agravado por el impacto de la enfermedad en su voz, su principal herramienta de trabajo, pues en una escena del documental, Céline Dion intenta cantar "I Wanna Know What Love Is" de Foreigner, pero sufre de ronquera y desafinación, mostrando cuán profundamente ha afectado la enfermedad a su capacidad para cantar.

Céline Dion, la icónica cantante canadiense, ha revelado detalles íntimos sobre su batalla contra el en su nuevo documental.

Fotografía: Instagram/@celinedion

A pesar de estas dificultades, Dion se mantiene firme en su recuperación. “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. Pero no me detendré”, señaló con firmeza en el documental. De esta manera, "Soy Céline Dion" ofrece una perspectiva íntima de la vida cotidiana de la estrella durante su pausa de los escenarios, mostrando cómo interactúa con sus hijos, cuida de sus mascotas y realiza tareas domésticas en su mansión de Las Vegas.

Céline Dion se muestra vulnerable en su nuevo documental

El documental también presenta imágenes de archivo de Dion en el apogeo de su carrera, contrastando su brillante pasado con la realidad actual impuesta por la enfermedad y se incluyen clips de sus actuaciones pasadas, como interpretaciones de su famoso éxito “My Heart Will Go On”, ofreciendo una visión del impacto que este padecimiento ha tenido en su vida y carrera.

La comunidad médica y los fans de Dion han respondido con un apoyo abrumador.

Fotografía: Instagram/@celinedion

A lo largo del documental, también se muestran algunas imágenes de archivo en donde podemos ver a Céline Dion embarazada de su primer hijo, René-Charles Angélil, y el nacimiento del mismo, ofreciendo una visión completamente diferente de los aspectos más íntimos de su vida personal. Así como la lucha de la famosa cantante por mantener su identidad como artista mientras enfrenta las limitaciones de su enfermedad es un tema recurrente, subrayando su resiliencia y dedicación.

Igualmente, Dion revela en el filme que ha estado lidiando con síntomas durante casi dos décadas antes de recibir el diagnóstico correcto, ya que inicialmente atribuyó sus problemas de salud a infecciones de senos nasales y oídos. “No puedo mentir más”, afirmó en el documental, explicando por qué decidió ser abierta sobre su condición.

La intérprete anunció su diagnóstico en diciembre de 2022, después de cancelar varias fechas de conciertosy desde entonces, ha hecho pocas apariciones públicas, aunque recientemente asistió a los Grammy 2024 y al estreno de su documental.

Fotografía: Instagram/@celinedion

Y es que "Soy Céline Dion" no sólo aborda su lucha personal contra este síndrome incurable, sino que también aborda temas más profundos que la han atravesado toda su vida, como el envejecimiento en la industria del entretenimiento y la vulnerabilidad de las figuras públicas. Y aunque el futuro de Céline Dion en la música sigue siendo incierto, su determinación y coraje son innegables, por lo que este documental no solo es un testimonio de su batalla personal, sino también un poderoso recordatorio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano.