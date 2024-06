¿Imelda Tuñón estrena romance? La viuda de Julián Figueroa es vista agarrada de la mano con un hombre

Imelda Tuñón Garza, viuda del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, fue vista durante el estreno de "Aventurera" en el Salón Los Ángeles acompañada de un hombre.

En un video compartido por Ventaneando se vio a Imelda Tuñón junto al hombre a quien le tomó la mano en repetidas ocasiones. Por lo que se le cuestionó si estaba estrenando romance.

Sigue leyendo:

Laura G es operada de emergencia, ¿qué le pasó a la conductora?

Belinda sube una foto modelando el mismo bolso que Ángela Aguilar, ¿indirecta a la nueva novia de Nodal?

Centrada en su carrera

Imelda Tuñón respondió que el hombre es solamente un amigo y que ahora está centrada en su carrera, "vienen cosas muy importantes, estoy a punto de terminar de mezclar una canción, voy estrenar obra ahorita en dos semanas, ando en friega en los ensayos, entonces sí, yo ando concentrada en eso".

No obstante, la artista nunca reveló la identidad del hombre que la acompañaba, pero Ventaneando apuntó que se trata de un político llamado Francisco Fernández Tovar.

Finalmente, se le preguntó a Tuñón Garza si estaba negada al amor, a lo que contestó: "No, no estoy negada al amor, pero ahorita no. Yo ahorita me siento muy bien, estoy muy tranquila".

¿De qué murió Julián Figueroa?

El pasado 9 de abril del año 2023, Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del cantante fallecido Joan Sebastian, murió a causa de un infarto agudo de miocardio y una fibrilación ventricular.

El joven cantante de 27 años de edad fue encontrado sin vida en su casa ubicada en Jardines del Pedregal de la Ciudad de México. Fue su mamá quien dio a conocer la lamentable noticia mediante sus redes sociales.