¿Qué perfume usa Karol G?, la cantante tapa la botella con cinta y la llaman egoísta

En una reciente entrevista que hizo Karol G para la página Vogue, la colombiana más famosa de Medellín dio a conocer que es lo que nunca puede faltar en su bolso, una de las cosas que siempre carga es su botella de perfume y contó que la mantiene tapada con cinta negra para que no se den cuenta cual es.

La celebridad contó algunas de sus intimidades y una de las incógnitas más grandes que surgieron es el nombre del aroma que siempre lleva puesto, ya que la “Bichota” no deja que nadie vea la botella de la fragancia para que no le copien. Las palabras de la famosa no resultaron del agrado de algunas personas quienes la llamaron egoísta por no compartir esta información sobre su vida.,

¿Cuál es el perfume que usa Karol G?

Karol G, la estrella de la música y quien ahora también se luce como empresaria, contó que siempre lleva consigo su perfume y que es un olor que usa desde hace casi 10 años, por lo que forma parte muy especial de su estilo y esencia, pues explicó que huele a hombre y al “mismo cielo” según sus palabras.

Aunque Karol G trató de no dar muchas pistas sobre el perfume que usa, ya que teme que lo compren más personas, los fanáticos rápidamente hicieron una serie de investigación hasta dar con el nombre de la fragancia, ya que cabe señalar se basaron en la forma del frasco y en una canción en la que se dio una pista.

Karol G usa el perfume perfume Bleecker Street de Bond Nº 9 New York. Captura de pantalla YouTube/Vogue

Según los seguidores de la cantante, el perfume que usa Karol G es de la firma Bond Nº 9 New York, y gracias a la canción “Velocidad crucero” de Feid, su novio en donde menciona "Bleecker es su olor", es como detallan que podría ser Bleecker Street de Bond Nº 9 New York, el olor que siempre lleva la famosa estrella de la música urbana.

¿Cuánto cuesta el perfume que usa Karol G?

El perfume Bleecker Street de Bond Nº 9 New York que presuntamente es el que usa Karol G y el que mantienen en secreto para que nadie más huela como ella, está integrado por notas de hoja de violeta, jazmín, grosella negra, canela, pachulí, vainilla y caramelo.

El perfume tiene un costo de 440 dólares o en su versión pequeña por 295 dólares en la página web de la marca, así como en tiendas departamentales en México se encuentra en 6 mil pesos o también se puede pedir desde diversos sitios de venta en línea como Amazon.

El perfume que usa Karol G. Captura de pantalla liverpool

¿Qué ha pasado con Karol G?

Además de seguir con su carrera como cantante, Karol G también desarrolla su etapa dentro de los negocios, la estrella de la música acaba de dar a conocer su nuevo proyecto de joyería artesanal y se encuentra muy contenta por esta nueva experiencia, así como está por presentar un nuevo sencillo, que aseguran sus fanáticos será la canción del verano y la que no parará de reproducirse en todos lados.