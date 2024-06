Sebastián Ligarde deja atrás a México tras sentirse menospreciado: “No les importó mi talento”

Aunque hace más de 20 años que Sebastián Ligarde no tiene proyectos en México, se mantiene en el corazón del público por su participación en telenovelas como “Quinceañera” y “Primer amor… a mil por hora”. Aunque esto no ha sido suficiente para que el actor se sienta menospreciado y así lo reveló durante una reciente entrevista, donde se mostró decepcionado y dijo haber dejado atrás lo relacionado con el país para brillar en otro.

Sebastián Ligarde decepcionado de México

Luego de disfrutar de un arrollador éxito en la televisión mexicana, Sebastián Ligarde se alejó de los reflectores para mudarse a Estados Unidos comenzando con nuevos proyectos profesionales. Entre estos algunas telenovelas en Perú, donde ha tenido buena aceptación del público a quienes agradeció por el cobijo que no sintió en México pese a su trabajo en importantes melodramas donde compartió créditos con actrices como Thalía, Kuno Becker, Mauricio Islas y Dulce María.

Sebastián Ligarde decepcionado de México. Foto: IG @amedeeligardeactor

“Los dos países donde yo más aceptación como actor he sentido han sido Rumania y en Perú, o sea, yo llegué a Perú a hacer mi segunda novela”, dijo Ligarde en entrevista para el programa “De primera mano” añadiendo que ha dejado atrás su éxito en el país: “México no le dio seguimiento a mi carrera, ni una televisora ni otra. Como que no les importó mi talento, ni mi nombre, ni nada. México de alguna manera en mi corazón ya forma parte de mi pasado, ojalá pudiera hacer yo algo en México, pero hace 20 años no hago nada en México”.

Sebastián Ligarde preocupa a fans con mensaje con su última voluntad

En 2022 Sebastián Ligarde generó gran preocupación entre sus fans al informar que le habían sido detectados dos tumores en el colon. Aunque uno fue eliminado durante una colonoscopia, el otro requirió de una delicada cirugía debido a su tamaño y luego de varios meses los estudios médicos arrojaron que no tenía cáncer.

Sebastián Ligarde preocupa a fans por video con su última voluntad. Foto: IG @amedeeligardeactor

Sin embargo, lo ocurrido -sumado a tragedias que le ocurrieron a algunos se sus seres queridos- lo hizo reflexionar sobre la manera en la que deseaba ser recordado y despedirse tanto de su familia como de sus fans. Por ello, compartió un video en su cuenta de TikTok que fue eliminado momentos después ante la angustia y preocupación que generó en sus fans al hablar de su última voluntad.

“Sí algún día me muero y no me puedo despedir de ti. Nunca me voy a olvidar de la vida maravillosa que pudimos compartir juntos. Esto se lo digo a mi familia íntima, a mi familia y a mis fans en Perú, a mis fans en México. Así dejo un pedacito de mi corazón para siempre allá, los amo”, decía el actor en su video.