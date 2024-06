Shakira confiesa que no quiere más relaciones formales después de su escandalosa ruptura con Piqué

En 2022, la famosa cantante colombiana Shakira sorprendió al mundo al anunciar el fin de su relación de 12 años con el futbolista español Gerard Piqué. Desde entonces, la intérprete ha sido objeto de múltiples rumores y especulaciones sobre posibles nuevas relaciones amorosas, especialmente con figuras prominentes del deporte como el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el jugador de la NBA Jimmy Butler. Sin embargo, la artista ha dejado claro que no está buscando una nueva pareja.

"Me gustan los hombres, ese es el problema", confesó Shakira

Fue a través de una entrevista reciente con la revista internacional Rolling Stone que Shakira habló abiertamente y por primera vez sobre su vida amorosa y su estado emocional actual. Y es que además de ser la portada de la revista, la colombiana aprovechó la oportunidad para hacer público que después de los escándalos sobre su vida personal, se encuentra en un punto donde ha encontrado una nueva sensación de libertad y felicidad al estar soltera: "no estoy buscando una nueva relación que me haga sentir encerrada nuevamente", sentenció.

Con su nuevo enfoque en la independencia y el bienestar, Shakira demuestra que es posible encontrar la felicidad y la realización personal sin necesidad de depender de una relación amorosa.

Fotografía: Instagram/@shakira

Aunque no descarta la posibilidad de tener romances fugaces, Shakira enfatizó que su prioridad es mantener su independencia, haciendo una declaración con la que muchas mujeres heterosexuales se han sentido identificadas: "¿Qué te puedo decir? Me gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres que todavía me gustan [...] No me opongo a tener amigos", comentó con humor.

¿Por qué Shakira no está buscando nuevos amores?

Uno de los principales motivos por los que Shakira no está interesada en formalizar una nueva relación es la falta de tiempo y espacio en su vida actual. "No estoy pensando en eso... ¿Qué espacio tengo para un hombre en este momento?", dijo entre risas durante la entrevista.

Su historia es un recordatorio de la importancia de priorizarse a una misma y de enseñar a las futuras generaciones que la vida está llena de altibajos.

Fotografía: Instagram/@shakira

De la misma forma, la cantante explicó que sus prioridades actuales son sus dos hijos, Milán y Sasha, su bienestar mental y emocional y, por supuesto, el éxito de su carrera profesional que ha despertado con el lanzamiento de su disco "Las mujeres ya no lloran".

Cabe recordar que su separación con Gerard Piqué fue bastante polémica debido a que se destapó que todo sucedió debido a una infidelidad por parte del exfutbolista y quienes quedaron más impactados fueron sus hijos. Ante esto, Shakira destacó que la separación de Piqué ha permitido que sus hijos la vean en todas sus facetas emocionales: "creo que han visto llorar a su madre. Creo que la han visto celebrar. Creo que la han visto reír. Creo que la han visto trabajar incansablemente… Quiero mostrarles que la vida no es lineal", expresó.

A medida que continúa su carrera y su vida personal, Shakira sigue siendo un ejemplo de cómo transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento y empoderamiento.

Fotografía: Instagram/@shakira

Además, la cantante mencionó que ha recuperado su esencia y sensualidad, algo que había perdido durante su relación con Piqué. Es así como la revelación de Shakira sobre su soltería y su enfoque en la independencia y el bienestar personal ha captado la atención de medios internacionales y ha inspirado a muchas personas, gracias a su honestidad y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, reforzando su imagen como una artista auténtica y resiliente.