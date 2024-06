Benito Castro revela cuando cobraba Paco Stanley por mención: "No tenía la más mendiga necesidad"

La serie de '¿Quién lo mató?' sigue desatando una serie de controversias en el mundo de la farándula y de las personas que vivieron ese trágico suceso en primer plano. Desde Mario Bezares, que vuelve a Televisa después de 25 años para unirse a La Casa de los Famosos, hasta Paola Duarte son algunas de las personas que han reaccionado a la serie donde se narra la muerte de Paco Stanley. Ahora vamos a recordar cuando Benito Castro confesó cuando ganaba Paco por mención.

El que fuera amigo, socio, patiño y jefe de orquesta del conductor más querido de la década de los 90 no tuvo temor alguno a revelar cuanto cobraba Paco Stanley por mención que daba en el programa. El motivo para revelar este detalle tenía que ver con que se negaba rotundamente a aceptar la teoría en la que aseguraban que su amigo se había metido al negocio del narco. Ojo, no negaba que consumía, solo no creía que vendiera o hiciera algo por el estilo, más allá de comprar para consumo propio.

Benito se niega a aceptar que Paco estaba metido en el negocio de venta de drogas (TikTok: elminutoque)

¿Cuánto cobraba Paco Stanley por mención?

Benito Castro acudió hace 10 años a entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa de 'En Compañía de', donde no tuvo reparos en hablar sobre su sentir y de paso dejar claro que Paco no tenía ninguna necesidad de meterse al negocio del narcotráfico. El que fuera jefe de orquesta de los programas de Stanley asegura que ganaba lo suficiente para pensar que podría involucrarse en el tema de las drogas, más allá de su consumo personal.

"Me niego a aceptar que Paco era narcotraficante. No tenía la más mendiga necesidad de meterse en ese rollo para el dinero que ganaba. ¿Sabes cuánto ganaba Paco?... Ahora lo puedo decir porque ya está muerto y ya no lo puedo joder Hacienda, pero Paco cada mención en el programa de televisión la cobraba en 60 mil pesos", dijo Benito a Gustavo Adolfo Infante.

Benito Castro fue el director de orquesta de los programas de Paco Stanley (Prime Video)

El amigo de Stanley dejó claro que Paco tenía el suficiente dinero para no necesitar unirse a negocios ilegales debido a lo bien que le iba en la televisión. Castro aseguró que más allá de los 60 mil que se podía llevar por mención, lo importante era la cantidad de menciones que hacía al día. El conductor hacía cinco diarias, es decir que generaba 300 mil pesos al día sólo de menciones.

Si se sigue la teoría de Castro, Stanley estaría generando 1.5 millones de pesos a la semana (suponiendo que hacía programas cinco días de la semana). Esta cantidad al mes llegaba a los 6 millones de pesos de la década de los 90. Con esta cantidad, sólo de menciones, es decir, que no se ha mencionado su sueldo y otras prestaciones, el conductor no tenía necesidad de tener muchos trabajos.