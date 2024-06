Tania Rincón: muere su querida amiga María Reneé, ganadora de "La Isla"

Tania Rincón compartió un emotivo mensaje en redes sociales con el que dio el último adiós a una de sus mejores amigas, María Reneé. La ganadora de la primera temporada del reality show "La Isla" falleció a los 34 años de edad, y la noticia fue un gran shock parra los seguidores del programa por lo que de inmediato surgieron interrogantes sobre el estado de salud de la también atleta.

Muere María Reneé, ganadora de "La Isla" 2012

La conductora del programa “Hoy” fue quien confirmó la muerte de María Reneé al compartir un desgarrador mensaje en Instagram con el que da el último adiós. La noticia generó gran conmoción entre los fanáticos, quienes no dudaron en expresar su desconcierto cuestionando lo ocurrido.

Muere María Reneé, ganadora de "La Isla" 2012. Foto: IG @taniarin

“Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María. Ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes; como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en paz”, escribió Tania Rincón.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte, sin embargo, fanáticos externaron sus condolencias a través de los comentarios en redes sociales. Famosos se sumaron a las muestras de cariño, entre ellos la exbailarina de “Venga la Alegría” Mariana Andrade y el productor del matutino; también Paul Stanley, Andrea Escalona, Vanessa Claudio, Faisy, Andrea Rodríguez, Mariana Mafud, Arath de la Torre y Ana Caty Hernández.

Tania Rincón da último adiós a María Reneé con desgarrador mensaje. Foto: IG @taniarin

¿Quién fue María Reneé?

Originaria de Hermosillo, Sonora, María Reneé Núñez Peralta estudió la licenciatura en Diseño Gráfico y desde temprana edad mostró su pasión por los deportes por lo que practicó ciclismo, voleibol y sóftbol. Formó parte de equipos escolares con los que ganó premios a nivel nacional colocándose como una destacada atleta.

En 2012 participó en la primera temporada de “La Isla” como parte del equipo azul de “Los Desconocidos”, su talento y habilidad en la arena le abrieron paso entre feroces competidores y, finalmente, se coronó como triunfadora del reality show.

Muere María Reneé Núñez Peralta a los 34 años de edad. Foto: IG @reneenunezpe

"Quiero compartirlo con mi familia, invertirlo en algún negocio como una franquicia. Pero también quiero darle una cantidad, no sé cuánto, a Julio, porque nos hicimos grandes amigos. En los momentos más difíciles, nos apoyamos, y creo que si él hubiera ganado, hubiera hecho lo mismo. Quiero darle algo especial, porque llegamos hasta lo último y luchamos con todo”, dijo María Reneé sobre su premio en el programa.