SEVENTEEN será nombrado Embajadores de la Buena Voluntad por la UNESCO

SEVENTEEN es uno de los grupos coreanos más populares del momento, sus 13 integrantes han registrado millones de vendas en álbumes y conciertos totalmente llenos en estadios como Japón. Tras el lanzamiento de su álbum "17 is right here", los idols fueron reconocidos como embajadores de la juventud.

El grupo considerado como uno de los más completos de la industria, pues producen su propia música y logran vender millones de copias. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) los reconoció como representantes de la juventud.

El grupo viajará a la sede de la organización mundial en París para recibir su nombramiento de manera oficial, anteriormente, SEVENTEEN participó en el Foro de la Juventud de la UNESCO. Ahí dieron un mensaje sobre la importancia de la acción de los jóvenes hoy en día.

SEVENTEEN será embajador de la UNESCO en representación de la juventud

SEVENTEEN serán nombrados Embajadores de la Buena Voluntad para la Juventud de la UNESCO, otorgado por Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO. El grupo asistirá a una ceremonia en la sede de París el próximo 26 de junio con el propósito de empoderar a los jóvenes e impulsar un cambio.

Después de varias acciones conjuntas exitosas, quería que nuestra asociación adquiriera una importancia estratégica aún mayor

En 2022, SEVENTEEN lanzó la campaña '#GoingTogether' en colaboración con la Comisión Nacional Coreana para la UNESCO, con el fin de establecer centros educativos en Timor-Leste y brindar ayuda educativa en Malawi. Con este nuevo nombramiento, el grupo K-Pop se comprometerá a servir en favor de los valores de la organización con su talento y voz.

En redes sociales, las llamadas CARAT felicitaron al grupo y compartieron este nuevo logro para SEVENTEEN, quienes se posicionan como uno de los líderes del K-Pop actual.