Olvida a Peso Pluma, Nicki Nicole tendría un romance con el futbolista Nicolás Fonseca

Nicki Nicole y Peso Pluma formaron una de las parejas favoritas de la industria pese a las críticas que recibieron al inicio de su relación; sin embargo, todo llegó a su fin en medio de un fuerte escándalo por la infidelidad del cantante de corridos tumbados. A unos meses de lo ocurrido, la cantante argentina se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el futbolista Nicolás Fonseca.

Nicki Nicole estrenaría romance con famoso futbolista

De acuerdo con el periodista Rodrigo Lussich, el flechazo entre la voz de “Por las noches” y Nicolás Fonseca ocurrió durante la entrega de los Premios Gardel realizada en mayo pasado. Momento en el que habrían decidido conocerse más y comenzar a salir, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones al respeto.

Nicki Nicole estrenaría romance con el futbolista Nicolás Fonseca. Foto: IG @nicolas____fonseca

“Estamos en condiciones de afirmar que estarían teniendo una relación de conocimiento, pasión. Se están conociendo Nicki Nicole y Fonseca de River. (Nicki Nicole) Viene de sufrir primero con Trueno, después con Peso Pluma y ahora se estaría dando besos con uno de los jugadores de River Place. Se están conociendo después de haber tenido un encuentro en los Premios Gardel”, dijo el periodista uruguayo en el programa “Socios del espectáculo”.

Su polémica ruptura y el romance de Peso Pluma con Anitta

Nicki Nicole puso fin a su noviazgo con Peso Pluma luego de que se hiciera viral un video en el que se ve al cantante de la mano de otra mujer en Las Vegas, Nevada. “El respeto es una parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto, ahí no me quedo, de ahí me voy”, así confirmaba la cantante el fin e su relación por una infidelidad.

Nicki Nicole puso fin a su noviazgo con Peso Pluma tras la infidelidad del cantante. Foto: X @ElPesoPluma

En marzo pasado, en entrevista para la revista Billboard, Nicole se sinceró sobre su ruptura y agradeció el apoyo de sus fanáticos: “La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable. Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”.

Semanas después surgieron los primeros rumores de un romance entre Peso Puma y la cantante brasileña Anitta, quienes han sido captados entre besos y acalorados bailes de reguetón. Aunque fue ella quien aclaró lo que existe entre ellos en una charla para “Sale el sol”: "Creo que yo y él nos amamos mucho y esto es lo que importa creo que la gente siempre tiene esta necesidad de poner rótulos en las cosas, a mí me gusta vivir la vida, y a ver lo que pasa yo soy más relajada con esto”.