Maribel Guardia le exige a Lola Cortes respetar su trabajo en obra de teatro "Lagunilla mi Barrio"

Maribel Guardia no dudó en responder a los comentarios de Lola Cortés, quien en días pasados dio a entender que no le agrada la puesta en escena "Lagunilla mi Barrio", donde participa la artista costarricense.

Lola Cortés posa para la lente de los periodistas. Imagen: Agencia México

Luego de que Cortés dijera ante los medios de comunicación que no considera una pieza teatral digna el proyecto antes mencionado, Maribel externó su molestia y ante medios como Venga la Alegría manifestó:

“Tenemos que respetar el trabajo de los compañeros, ojalá ella esté en una obra como esta, que ha durado casi dos años con llenos, y que a la gente le ha gustado tanto”.

Asimismo, la presentadora y actriz se dijo impactada por las declaraciones de su colega. “Me sorprende de ella porque yo la admiro mucho, es una mujer tan talentosa, ha sufrido tanto, yo no sé, porque no me parece de ella, no me lo espero de ella”, expresó.

Conjuntamente, Maribel destacó que dicho proyecto, le guste a Cortés o no, merece respeto.

“Lola… bueno, no sé, ella puede decir lo que le dé la gana, cada quien es dueño de su boca, y está claro que luego ella no tiene comentarios bonitos para sus compañeros”, declaró.

Finalmente, el comediante Freddy Ortega también se sumó a la polémica y lanzó un contundente mensaje contra Lolita, debido a que el comediante también forma parte de la obra de teatro que provocó la controversia.

“No me voy a meter en una discusión de este tamaño, la verdad es que te respeto, lo sabes, si tú no a mí, o a mi trabajo, lo lamento, sabes que te lo digo desde el corazón porque hemos sido amigos, y yo de mis amigos nunca voy a hablar mal, puede haber cosas que no me gustan, pero en ese caso me quedo callado”, remató.

Con información de Agencia México.