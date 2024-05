"El Capi" Pérez revive polémica con Cynthia Rodríguez y envía advertencia a Flor Rubio sobre el bautizo de su bebé

El anuncio sobre la llegada del primer bebé de "El Capi" Pérez despertó la polémica por la supuesta rivalidad entre Cynthia Rodríguez y Flor Rubio, pues aunque el conductor bromeó con la invitación de la periodista al bautizo de su primogénito la advertencia que lanzó con ello confirmaría que existen roces entre las excompañeras de "Venga la Alegría". Pese a ello, la conductora se mostró entusiasmada por ser parte de las celebraciones junto al comediante y su esposa, Sandra Itzel.

"El Capi" Pérez lanza advertencia a Flor Rubio

En una entrevista para "Venga la Alegría", el comediante señaló que no realizarán una fiesta para revelación de género al considerarlo "ridículo" y esperarán al nacimiento para saber si su bebé es uno niño o una niña. Aunque no ocurrirá lo mismo con el bautizo, al que en esta ocasión sí estará entre los invitados Flor Rubio que no dudó en reprocharle a Cynthia Rodríguez por dejarla fuera de eventos a los que asistieron otros conductores.

"Mi querida Flor, de hecho, de una vez te estoy invitando. Estás invitada al baby shower y al bautizo, hasta ahorita, cuida esa invitación porque te la puedo retirar en cualquier momento", es la advertencia del conductor a su compañera en el programa dejando ver que existe una fuerte enemistad entre ella y Cythia Rodríguez, quien invitó a otros famosos como Mauricio Mancera, Roger González, Laura G y Kristal Silva a las lujosas fiestas de su hijo, León.

¿Rivalidad entre Cynthia Rodríguez y Flor Rubio?

En enero pasado Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebraron el bautizo de su primogénito, León, con una lujosa fiesta en Huamantla, Tlaxcala, de donde es originario el cantante. A la fiesta asistieron otros presentadores del matutino y figuras del espectáculo, aunque Flor Rubio y Ricardo Cazares brillaron por su ausencia lo que incrementó aún más los rumores de una enemistad que surgieron en el baby shower de la también cantante.

Mientras Cynthia Rodríguez no ha dado declaraciones, Flor Rubio lanzó un reproche a la conductora. Foto: IG @cynoficial

Aunque la exacadémica se mantiene distante de la polémica, no ocurrió lo mismo con Flor Rubio que en su programa de radio junto a su colaborador, el reportero Gabo Cuevas, concluyeron que la molestia de la cantante habría comenzado cuando la cuestionaron sobre el supuesto arreglo en su relación con Carlos Rivera: "Yo digo, qué feo trabajar muchos años en un programa y no ser solidario. Nada le costaba regalarnos un zoom, no se te olvide dónde traías tu caja de huevo”.

Las declaraciones de Flor Rubio no se detuvieron y también habló sobre la invitación a la boda de los cantantes, en la que tampoco estuvo como invitada: "Yo sí sabía (de la boda), nada más que a mí no me invitó. Yo no fui requerida y pues ni modo, yo la quiero un montón, pero pues yo creo que ella a mí no. Le deseo la felicidad del mundo, como siempre la vamos a tratar con todo el cariño y el respeto que la hemos tratado en el programa desde antes de conocerla”.