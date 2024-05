Belinda cancela canción con Marca Registrada tras broma del vocalista, ¿le recordó a Nodal?

El regreso de Belinda a la industria musical era el más esperado desde hace años y ahora que se olvidó del pop para debutar en los corridos tumbados al estilo coquette, se ha coronado como la sensación y sus colaboraciones con grandes nombres del regional mexicano, como es el caso de Natanael Cano han hecho que todos hablen de ella. Pero quienes la siguen de cerca sabían que además de la canción "300 noches", Belika estaba por estrenar una colaboración con Marca Registrada, misma que ya no se llevará a acabo.

Belinda cancela su colaboración con Marca Registrada tras broma del vocalista: "anti tatuajes de ojos"

El pasado mes de febrero los cantantes dieron a conocer que estrenarían una canción de la que todavía no se conocían muchos detalles, pero ya había un adelanto de cómo sonaba; sin embargo, la grabación ya no verá la luz. Lo anterior fue confirmado por Marca Registrada en un video de TikTok, en el que incluso bromeó con que el éxito se llamará "La huérfana", ya que no se lanzará ni con Belinda ni con Kenia Os, otro de los nombres que sonaba entre los fans.

Esto ocurre a semanas de su más reciente colaboración. (Foto: IG @belindapop)

Para iniciar el fin de semana, el vocalista de la banda, Fidel Castro, publicó un video en el que se escucha "Torai" y mientras camina sobre la pista de aterrizaje, agregó en tono de humor: "Será el destino? Ni modo, esta rola se va sola en el álbum. Le pondremos La Huérfana jaja, ni Beli ni Kenini... Se va ir con La MR nada más".

Tras revelar que ya no habrá una colaboración entre los intérpretes, los fans de ambos se mostraron molestos y decepcionados, así como llenos de dudas del porqué de esta decisión; cabe recordar que algunos fans señalaron que le negativa de grabar habría venido de la también actriz, ya que hace unos días el vocalista de Marca Registrada ofreció una entrevista en la que se burló de Belinda y de los tatuajes que se hizo su ex, Christian Nodal.

"Con la voz de Beli se escuchaba genial, ¿por qué no saldrá la colaboración?", "habló mal de ella en una entrevista", "exigimos la rola con Beli", "ya no se nos hará, por bocón el Fidel", "si pegamos nos hacemos un tatuaje, ¿jalas?", "sí la quería con Beli" y "sin Belinda no va a pegar, ni modo", son algunos de los comentarios que recibió Fidel en su video de TikTok.

Fans aplaudieron la decisión de Belinda. (Foto: IG @belindapop)

¿Qué dijo Fidel Castro sobre Belinda?

Hace ya unas semanas Fidel Castro, vocalista de Marca Registrada, dio una entrevista y sus cometarios habrían sido la razón de que ya no exista una colaboración con Belinda, esto luego de que él afirmó que no se haría un tatuaje en honor a la cantante y además le echó sal a la herida al recordar un diseño de ojos, como el que se realizó Christian Nodal, exnovio de la ojiverde.

El entrevistador bromeó con el cantante y le pidió que tuviera cuidado con Belinda, en especial sobre el tema de los tatuajes, algo a lo que respondió: "Pues ya me puse el primero. Yo pienso que ahí para el real está bien canijo, pero no, no, no, nosotros somos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero".