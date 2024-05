VIDEO: María José es acosada por un fanático en pleno concierto y sus seguidores exigen respeto

Algunos fanáticos están dispuestos a todo para poder acercarse por un momento a sus artistas favoritos, pero hay quienes lo llevan a otro nivel logrando asustarlos o causarles daño de alguna manera. Tal y como ocurrió con María José en uno de sus recientes conciertos, pues un sujeto logró burlar la seguridad del lugar y llegó hasta la cantante de manera efusiva provocando que se asustara; demás, en el jaloneo por intentar separarlo la cantante resultó lastimada.

María José es acosada por un fan

La "Josa", como también se conoce a la cantante, se presentó el pasado 3 de mayo en el palenque de la Feria de Santa Rita en Chihuahua. En medio de su presentación un hombre logró llegar hasta ella y la abrazó de manera intensa provocando que se asustara y gritara. De inmediato elementos de seguridad se acercaron para alejar al sujeto, quien se aferraba a la cantante por lo que desató un jaloneo en el que resultó lastimada por un fuerte jalón de cabello.

Una vez que lograron separarlos María José intervino para evitar que el conflicto escalara y el sujeto fuera expulsado del palenque, por lo que le pidió que se tranquilizara para después saludarlo. Aunque se mostró emocionado, el acto no fue del agradado de la cantante y así se lo hizo saber cuando éste le pidió una fotografía: "Quiere foto todavía de que me arranca la pela".

Seguidores de María José exigen respeto

Tras lo ocurrido el sujeto compartió la fotografía junto a la cantante a través de sus redes sociales donde se hace llamar "Mario Boy", aunque se mostró feliz por su acto no resultó como esperaba ya que recibió una ola de críticas de los internautas que exigieron respeto para María José y los artistas que han sido blanco de episodios similares en todo el mundo por parte de fanáticos que los incomodan al acosarlos.

"Que poca y que falta de respeto", "Si fuera al revés ya habría demanda, pero sabemos la clase de ser humano que es Josa, siempre linda”, “No sean gandallas, ella es buena onda. Aunque sean muy fans hay que cuidar a los artistas”, “Cada día más pelandrujos”, “Para mi eso es falta de respeto, luego por qué los golpean los de seguridad”, “Lo hubieran sacado del palenque”, “Cuanta clase la de la Josa, neta mis respetos”, “Que oso ser ese tipo”, “Ella es un ser humano increíble”, “Y después de todo todavía presume selfie con ella” y “La seguridad debió haberlo tacleado”, fueron algunos de los comentarios en X, antes Twitter.

María José resultó lastimada en el jaloneo con los elementos de seguridad. Foto: Captura de pantalla X

Algunos usuarios defendieron al fan, quien no dudó en responder ante la polémica que generó el momento con María José: “Ni modo que no, lo que me sorprende que tantos admirados por aquí, pero en privado echándole cada que pueden a Josa, por lo menos nosotros decimos cuando nos gusta algo y cuando no, pero bueno”.

“Yo haría lo mismo con mi artista favorito al tener la oportunidad, que chido que pudiste tomarte foto”, “No soportaron definitivamente”, “Está cañón”, “Que bueno que te sacaste foto y que las atacadas se retuerzan”, “¿No podrías ser un poquito menos tosco?”, “Yo muero por conocerla, me encanta que hayas tenido los huevos para hacerlo” y “Guapos, que mal por el incidente”, fueron comentarios de quienes lo apoyaron.