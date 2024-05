"Es lo bueno de ser María Félix", Lucía Méndez se emborrachó con "La Doña", quien pidió que las sacaran cargando

El talento de Lucía Méndez la llevó a la cima del éxito y además a codearse con otras figuras distinguidas y queridas por el público mexicano, como es el caso de María Félix, de quien fue gran amiga. De este acercamiento que nació gracias al hijo de "La Doña" quedaron experiencias únicas y que con el paso de los años ha contado la actriz y cantante; en una de sus más recientes revelaciones contó la vez que se emborracharon juntas.

La vez que María Félix y Lucía Méndez se emborracharon; empleados las sacaron cargando

Lucía Méndez fue la invitada a la nueva temporada de "El minuto que cambió mi destino" en el que le confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante, la vez que ella y "María bonita" tuvieron un peculiar incidente con el alcohol en el que ya pasadas de copas, la actriz usó su influencia femenina para no pasar vergüenza y evitar que otros vieran el emborrachamiento en el que se encontraba la intérprete de "Corazón de piedra".

Para contar esta anécdota, la famosa recordó que fue el hijo de María Félix, Enrique Álvarez, quien era su amigo él que poco a poco la fue acercando a su madre. De acuerdo con los recuerdos que reveló, en una ocasión recibió una llamada y era la cantante mexicana, pero ante la emoción no creía que esto fuera verdad, por lo que incluso le pidió a su empleada doméstica que dejara de bromear.

"Contesto. Me dice: 'Hola, Lucía'. Oí la voz de María. '¿Cómo estás?' y yo: 'ay, Polivoz, no me estés fregando, déjame comer'", dijo al pensar que era Eduardo Manzano al otro lado de la línea; sin embargo, en el momento María Félix respondió con una gran carcajada para presentarse. "Hablo porque te quiero invitar a comer, Quique me ha contado muchas cosas de ti muy lindas, me dio tu teléfono y quiero que vayamos a comer", continuó con su relato.

Aunque la cita se agendó, los nervios le ganaron y fue a comprarse un traje "en abonos" de la firma Giorgio Armani para estar a juego con La Doña y así surgió la amistad que dio pie a que se pudieran emborrachar juntas, aunque Lucía no era buena con el control de las copas y ocasionó que terminara mal en el restaurante, pero la mamá de Enrique Álvarez la salvó y ella misma fingió estar cansadísima para que Méndez no saliera en estado inconveniente.

"Tienes que aprender, no puede ser que no sepas tomar", fueron las palabras que le dijo María Félix mientras seguía sirviendo tequila, algo que emborrachó a Lucía Méndez y por la preocupación de un posible escándalo al día siguiente, tomó la drástica decisión.

"Dice: '¿qué hago? Ya sé, estamos muy cansadas, sumamente agotadas. Seguridad, estamos muy agotadas y quiero que nos saquen cargando'", agregó María Bonita. En su relato, Lucía Méndez explicó que ella no la dejó sola y las dos salieron con ayuda del personal: "llega uno que me quería levantar y me iba de lado. Y dice María: 'por el amor de Dios, agárrenla entre dos, qué no ven que está más gorda'", contó.

Finalmente, ya en el carro de la querida actriz, le dijo unas palabras que no olvidó y que recién confesó a Gustavo Adolfo Infante. "Me dice: '¿ves?, es lo bueno de ser María Félix, vámonos'". Por supuesto, este solo fue uno de los momentos que vivieron juntas, ya que con años de amistad entre ellas y Enrique Álvarez, tanto que incluso La Doña la quería como nuera y la madre de sus nietos, pese a que su hijo era gay.

"Nos hicimos muy amigas, iba yo muy seguido a casa de María y con Quique, así fue como hice una gran amistad con ella y tengo otras anécdotas con ellas, muchas (anécdotas)", concluyó la actriz.