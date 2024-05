Claudia Lizaldi habla sobre la supuesta infidelidad de su exnovio con Ingrid Coronado: "ojo de loca no se equivoca"

Ingrid Coronado sorprendió hace unos días con varias fotografías muy románticas a lado de su nuevo novio. Sin embargo, la conductora generó la duda entre sus seguidores pues mantuvo en secreto la identidad de su pareja al no mostrar su rostro. Pese a ello ha comenzado a especularse que se trataría de Germán Bricio Arzubide, ex de la también presentadora Claudia Lizaldi.

La polémica envolvió a esta situación después de que surgiera el rumor de que Coronado habría empezado a salir con German cuando todavía era novio de Claudia Lizaldi. Al principio era algo que no pasaba de las especulaciones, pero ahora la actriz habló al respecto y aunque al inicio no quiso dar muchos detalles, terminó por revelar toda la verdad.

La actriz fue invitada a una sección en el programa Venga la Alegría junto al conductor Pedro Prieto, quien abordó el tema de las infidelidades y sin tapujos le cuestionó sobre ese rumor que circula en torno a su última pareja. Inicialmente confirmó que su exnovio empezó a interesarse por otra mujer cuando todavía estaba con ella pero más tarde dijo que entre ellos ya no había nada.

“¿Fue con una exgaribaldi?”, le cuestionó Pedro, a lo que Lizaldi respondió: “yo no quiero contestar porque lo que yo conteste me voy a ver mal y no me quiero poner en situaciones super incómodas. Lo único que voy a decir es que sí, yo creo que ojo de loca no se equivoca”, indicó visiblemente nerviosa.

Posteriormente, la conductora de MasterChef Celebrity armó un juego de palabras para revelar cómo ocurrió todo y al parecer ella ya no estaba interesada en él por lo que dejó que fuera feliz con otra mujer. Lo que generó cierta confusión después de que señalara que de manera indirecta que le había sido infiel.

“Pero ojo, agua que no has de beber, déjala correr; si algo no lo vas a consumir... yo no como carne, soy vegetariana, si ese no es mi plato, que se lo coma alguien más; ya no era mi plato”, relató.