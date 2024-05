Anne Hathaway, tendencia en redes por romper estereotipos en torno a mujeres mayores que salen con hombres menores

Uno de los personajes más sobresalientes y recordados de Anne Hathaway es Andrea Sachs, Andy, de “El diablo viste a la moda”, película que se estrenó en 2006. En ese momento, la actriz estadounidense tenía 26 años de edad y estaba forjando su carrera. Con el paso de los años, se ha posicionado como una de las mejores actrices de Hollywood y muestra de esto es que posee un Premio Oscar por su trabajo en “Los miserables” (2012).

Ahora que tiene 41 años de edad, la actriz debutó con un rol que genera revuelo en redes sociales, ya que le da vida a una mujer mayor que sale con un hombre menor. Sí, se trata de la película “The Idea of You” que en México está disponible en Amazon Prime Video desde el pasado 2 de mayo.

Sigue leyendo:

Los románticos poemas de Walt Whitman que Noah lee para Allie en “Diario de una pasión”

El thriller de Netflix protagonizado por Benicio del Toro que te dejará sin aliento

“The Idea of You” está disponible en Amazon Prime Video. Foto: Instagram Amazon Prime Video / Anne Hathway.

Anne Hathaway contra estereotipos por la edad

Debido a que Anne Hathaway es una de las actrices más queridas de Hollywood, su trabajo no sólo es aclamado en redes sociales, sino que rompe estereotipos en torno a la edad. Desde que se confirmó que estaría en la cinta, causó sensación entre sus seguidores, quienes celebraron aún más cuando se tuvo el nombre de su coprotagonista, el actor y cantante británico Nicholas Galitzine, de 29 años, quien ganó fama global en 2022 tras protagonizar a lado de Sofia Carson “Corazones malheridos”.

De qué trata “The Idea of You”

“The Idea of You” surgió del libro con el mismo título de la actriz y escritora Robinne Lee, quien narra la historia de Solène Marchand (Anne Hathaway), una madre divorciada de 40 años que lleva a su hija adolescente al Coachella Festival, donde conoce al cantante Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de 24 años, cuya fama va en ascenso y con quien mantiene una relación amorosa.

En menos de una semana, la cinta de la ganadora del Oscar es sensación en redes sociales, especialmente en X, red antes llamada Twitter, donde la gente expone “creo que hay persona que están hartas de lo difícil que puede ser encontrar el amor, que ver una una historia que fluye y rompe paradigmas es simplemente relajante”.

Elogios para Anne Hathaway y Nicholas Galitzine

“‘The Idea of You’, sin mentir, es la mejor película que he visto en 2024. Las actuaciones de Anne y Nicholas son excelentes, me cuesta admitir que Nicholas le dio talla a Anne...”, comentó un usuario en X, mientras que otras personas expusieron que “la química de Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en ‘The Idea of You’ es muy hermosa” y “ver esta película, ‘The Idea of You’, aparte de que lloré, me saco los mocos. Dejaron de llegar los mensajes, pero el amor se mantuvo y el verdadero amor no cree en excusas”.