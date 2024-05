Los hermanos Gil y Mani Sandoval presentan el documental “El caso del cielo”

¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la muerte? Los hermanos Gil y Mani Sandoval intentan responder la pregunta en el documental El caso del cielo, encabezado por el escritor Lee Strobel, quien ha tocado el tema en sus libros.

El material de 115 minutos de duración, presenta testimonios de Strobel, y de distintas personas que han experimentado una muerte clínica y regresado segundos después, para contar qué hay tras la muerte.

“Cuando Strobel me propuso la idea, me di cuenta que no sabía todo lo que él estaba diciendo con las diferencias y diferentes disciplinas que estudian esto y que buscan comprobar que el Cielo existe. Entonces eso me fascinó”, contó Mani Sandoval, el director.