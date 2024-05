"No recuerdo el momento": Andrea Legarreta le responde a exempleada de Hoy que habría despedido

A lo largo de esta semana la conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que una extrabajadora del matutino la señalara como la responsable de su despido. Ahora la estrella de Televisa brindó sus primeras declaraciones al respecto.

Fue a principios de esta semana cuando una supuesta exempleada del "programa Hoy" aseguró que Andrea Legarreta fue la responsable de su despido, pues le gritó frente a todos. La persona, quien se mantiene en el anonimato, contó que trabajaba en la limpieza del matutino y un descuido provocó el enojo de la máxima estrella de Televisa.

Sigue leyendo:

La conductora no se guardó nada. Foto: Instagram/@andrealegarreta

Andrea Legarreta le responde a exempleada de Hoy

En una entrevista para un canal de YouTube una supuesta exempleada del "programa Hoy" contó que recibió malos tratos por parte de Andrea Legarreta. La razón fue que la conductora perdió su "chícharo" y la responsabilizó pues era la encargada de la limpieza.

Después de que el rumor tomara mayor fuerza, Andrea Legarreta concedió unas palabras para el canal "Qué buen chisme" en la que reaccionó al escándalo, asegurando que es bastante agotador que la involucren en temas polémicos que se roban los reflectores en el espectáculo.

En este sentido la presentadora estrella de Televisa reiteró que es una persona educada, por lo que lo suyo no es ofender con insultos ni groserías, contradiciendo la versión que ofreció la exempleada del matutino de Televisa.

"Es agotador. En general soy una persona educada, no soy monedita de oro, habrá a quién no le caiga bien. Ofender con insultos y groserías no va conmigo", sentenció.

Para escuchar las declaraciones reproduce el video a partir del minuto 3:00.

Finalmente la mamá de Mia y Nina Rubín Legarreta dijo que no recuerda la polémica, pero reiteró que no se dedica a insultar a las personas, pues espera recibir el mismo trato. La conductora de Televisa recordó que no es "una blanca paloma".