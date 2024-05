Ginny Hoffman niega que le haga brujería a Daniela y Héctor Parra

Ginny Hoffman alzó la voz, luego de que en días pasados fuera señalada por presuntamente hacerle brujería a Daniela y Héctor Parra en el negocio que la joven puso para ayudar a su padre, quien se encuentra en prisión tras ser declarado culpable de abusar de su hija menor, Alexa Hoffman.

Después de que Dani comentó en una entrevista que afuera de su negocio ‘Tamalitos Chidos”, ha encontrado bolsas con objetos extraños como “tierra de panteón, cosas con sangre y pelos”, la actriz no se quedó callada y en entrevista para el programa Hoy manifestó:

“Yo en mi vida, por nada del mundo me metería en una porquería de esas, sí se los digo, soy la persona más creyente, más de fe en Dios, o sea, contra Dios nadie puede, y quien haga ese tipo de cosas, esas cosas se voltean terriblemente”.

"Nunca haría una porquería así", dijo sobre ser cómplice del abuso

Luego de que Ginny ha sido señalada como cómplice del abuso que su hija Alexa sufrió, la exintegrante del programa “Chiquilladas” replicó:

“Nunca, mientras yo viví ahí, yo vi un abuso, yo me salía a trabajar siempre, ah, porque eso es otra cosa, ahora resulta que la madre Teresa de Calcuta, Héctor Teresa de Calcuta nos mantenía a todas y nos ayudaba a todas, no, cero”.

Por su parte, Alexa Parra también respondió a quienes aseguran que fue su padrastro quien realmente la violentó sexualmente y no Héctor.

“Desde hace mucho dicen que fue Alberto, si fuera Alberto no estaría viviendo aquí, no habría forma y él sería el que estaría denunciado y todo, entonces, a mí ya me quedó muy claro que las cosas se denuncian, y ¿por qué a nadie le exigen que denuncie y a mí sí?, ¿por qué a mí me juzgan por todo y a las demás no?”, declaró.

Asimismo, la joven se defendió de quienes la atacan por no querer ver ni convivir con su media hermana Daniela tras esta situación.

“Porque es una victimaria más, aunque me digan, es que ‘¿por qué le dices a ella?, ¿por qué acusas a ella?’, porque lo es, ¿por qué la defienden tanto si está defendiendo a un abusador?, ¿por qué no protegió a su hermana chiquita?”, aseveró.

Finalmente, Alexa aprovechó las cámaras del matutino de Televisa para enviarle un contundente mensaje a Héctor Parra, su padre biológico.

“Pues que me hubiera gustado tener un papá que me cuidara, no que me hiciera daño así, y obviamente yo en su momento lo amé con todo mi corazón, o sea, mi papá era mi vida entera”, concluyó.