¿Indirecta para Carin León? Nodal revela que rechazó cantar con Maluma porque quiere un tema profundo

¿Nodal le mandó indirectas a Carin León? IG: Nodal / IG: Maluma

Christian Nodal es uno de los grandes nombres del regional mexicano. Su trayectoria y grandes éxitos lo colocan como uno de los más importantes en la actualidad, pero también como una de las personas con las que otros músicos y agrupaciones quieren colaborar. En esta ocasión el ex de Cazzu reveló la poderosa razón por la que no ha querido colaborar junto a Maluma, siendo uno de los grandes de la música urbana.

El intérprete de 'Botella tras botella' confesó en una entrevista que ha rechazado a muchos artistas que le piden trabajar un tema juntos, pero Maluma es uno de los que más veces ha intentado tener una canción con Nodal. Lo que pocos saben es el poderoso motivo por el que no ha querido trabajar con el colombiano. ¿Se podría dar una colaboración en un futuro?

Sigue leyendo:

Dientes de diamantes, ropa de marca y otros lujos, en esto gasta su millonaria fortuna Christian Nodal

¿Manda indirecta? Estevie, cantante con la que Nodal le habría sido infiel a Cazzu, aparece en pleno escándalo

Nodal no quiere temas comerciales con Maluma (IG: nodal)

¿Nodal le manda indirecta a Carin León?

Durante una entrevista, el exnovio de Belinda fue cuestionado sobre el nombre del artista que había rechazado más veces. Sin dudarlo, Nodal dejó claro que había sido Maluma, ya que no quiere sacar temas comerciales como el que lanzó junto a Carin León. Christian confirmó que esa canción se la presentaron primero a él, pero la rechazó porque no es un tema que vaya con la idea que tiene para colaborar con el colombiano.

Después de ser rechazada por Nodal, Maluma le presentó el sencillo a Carin León, con quien terminó por grabar uno de los últimos grandes éxitos del regional mexicano. 'Según quien' fue el tema que sacaron, mismo que fue previamente rechazada por el ex de Cazzu.

"La última canción que sacó, ahora con Carin León me la había mandado a mí, para hacer la canción", indicó Nodal para después explicar qué es lo que busca hacer con Maluma, es decir, no está negado a colaborar con el de Medellín.

Maluma le presentó la canción que rechazó Nodal a Carin León (IG: malima)

¿Por qué Nodal no ha sacado una canción con Maluma?

Después de explicar por qué no sacó 'Según quien' con Maluma, Nodal confirmó que sigue esperando poder tener una canción que no sea comercial junto al colombiano. La idea de Christian es poder tener un tema más profundo. Espera que no sea algo que ya está hecho, sino algo especial y diferente.

Este mensaje deja claro que no está negado a cantar junto al intérprete de 'Felices los 4', solo espera que se presente el proyecto perfecto para que puedan sacar un sencillo diferente que se pueda quedar con el corazón de millones de personas en el mundo entero, es decir, como la mejor canción de los próximos tiempos.