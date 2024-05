Actor de "How I Meet Yout Mother" habría intentado matar a su exnovia y huir a México; familia de la víctima piden oraciones

El actor de Hollywood Nick Pasqual se encuentra en la mira, luego de que se dio a conocer que el miércoles 23 de mayo habría intentado matar a su exnovia y después huir a México; afortunadamente, fue detenido en Texas, justo en la frontera de Estados Unidos con nuestro país. Tras ser arrestado por las autoridades policiacas, medios locales explicaron que el presunto responsable por el delito de intento de asesinato podría enfrentarse a cadena perpetua.

¿Quién es Nick Pasqual, actor que intentó matar a su novia?

Nick Pasqual es un actor reconocido por trabajar en la serie "How I Meet Your Mother" y otros proyectos, que desde hace algunas horas ha dado mucho de qué hablar, pues supuestamente habría intentado matar a su exnovia, la maquillista Allie Shehorn, tras apuñalarla repetidas veces. De acuerdo con los primeros reportes, este no es el único delito que habría cometido, pues también está acusado por los cargos de: intento de asesinato, robo residencial en primer grado con una persona presente y dañar a un cónyuge, según dicta un comunicado de la Fiscalía de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

Paco Stanley: mostraron su asesinato en “El Señor de los Cielos”, ¿en qué capítulo y temporada aparece?

Los hechos ocurrieron, según el mismo reporte, en una casa de Sunland en la ciudad de Los Ángeles el pasado 23 de mayo, aunque el presunto responsable fue detenido ayer 29 de mayo. Sobre el escandaloso caso, el fiscal de distrito del condado de la ciudad, George Gascón, habló sobre los peligros de la violencia doméstica y envió el pésame a los familiares de la víctima.

“Mis pensamientos y mi más sentido pésame están con la víctima de este horrible incidente. Nuestra oficina, incluida nuestra Oficina de Servicios para Víctimas, le brinda nuestro apoyo y recursos mientras se embarca en el largo y difícil viaje de curación del trauma físico y emocional que le infligieron. Este atroz incidente es un claro recordatorio de los peligros de la violencia doméstica. Nos aseguraremos de que el individuo responsable de este acto atroz rinda cuentas de sus acciones”.

De acuerdo con la misma fuente, el actor de "How I Meet Your Mother" también ocasionó "grandes lesiones corporales" con un cuchillo a su expareja, mismos que fueron señalados como violencia doméstica; ante ello se emitió una orden de arresto que se cumplió cuando el famoso huyó de la escena del crimen para intentar huir al país vecino. "Pasqual supuestamente huyó de la escena y fue detenido en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas. Será extraditado al condado de Los Ángeles donde enfrentará cargos por este delito", se lee en el comunicado.

La maquillista fue trasladada al hospital con heridas críticas. (Foto: X @whatsn2day)

Hasta el momento no se tienen más detalles del caso, pero el Departamento de Policía de Los Ángeles ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes y si tras la lectura de cargos (que aún no tiene fecha programada), se encuentra culpable a Nick, las autoridades señalan que se enfrentará a la sentencia máxima, es decir, cadena perpetua en una prisión estatal.

¿Cuál es el estado de salud de Allie Shehorn, exnovia de Nick Pasqual y agredida por el actor?

Tras revelarse el caso, la Fiscalía de Los Ángeles dio a conocer que Allie Shehorn, exnovia de Nick Pasqual, fue hospitalizada de emergencia con "heridas críticas"; ahora se sabe que los familiares y amigos de la víctima están recaudando fondos para pagar los gastos médicos de la joven maquillista. Asimismo, piden oraciones para la pronta recuperación de la mujer.

Por medio de GoFoundMe se han recaudado 93 mil dólares, de los cuales la meta es de 100 mil dólares que cubran las crecientes facturas del hospital en el que fue ingresada. El medio Oficinista señala que un amigo y maquillador de la víctima compartió en redes sociales una breve actualización sobre el estado de salud de su amiga: "Allie Shehorn está dando pasos positivos hacia su recuperación. Todavía es un camino muy largo pero lo afronta con valentía y determinación. Con cariño, Jed", fueron las palabras del también maquillista.