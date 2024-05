Maryfer Centeno responde a las críticas de Flor Rubio: “Yo no hago tutoriales de peinado”

MaryFer Centeno es conocida por ser una especialista en personalidad, grafología y lenguaje corporal, muy viral en muchos de los videos que seguramente has visto en TikTok, además de ser la autora de 2 libros llamados “arregla tu vida con grafología” y “Grafología en el amor” por lo que después de recibir comentarios de Flor Rubio decidió contestar.

Pues durante este 3 de mayo fue criticada en el programa de televisión matutino “Venga la Alegría”, pues hablo sobre uno de sus más recientes trabajos, ya que hay que destacar que MaryFer Centeno se dedica a analizar diversos videos o momentos de estrellas y personas en sus redes sociales

Luego de que fuera llamada “incongruente”, que rebasó el límite de lo permitido y más desmanes de su trabajo, la especialista en grafología y personalidad deicidio responder en un video de TikTok, lo que pensaba de las críticas recibidas por Flor Rubio en “Venga la Alegría”.

El video comienza con ella analizando los comentarios de Flor Rubio, por lo que decide enfocarse en su respuesta tras pausarlo en el momento en el que Flor Rubio la invita a “tomarse con más seriedad” su trabajo, momento que hizo enojar a MaryFer Centeno y responder:

“Es un halago que se metan con tu apariencia, pero que no puedan opinar sobre tu contenido”, dijo Maryfer Centeno.

Burlándose de la nula crítica sobre lo que dice de su contenido, ya acostumbrado a ser criticado por las personas e internautas que no creen en la grafología o en el lenguaje corporal, dejando en claro que lo ve como un halago al final de cuentas, por lo que siguió:

Pues afirma que no le ve el caso que ataques a una persona por como se viste o su apariencia, ya que la apariencia de alguien no descalifica el trabajo de una persona, asegurando que el día que subió ese video venía del Debate Presidencial, y afirmó un punto muy fuerte:

“Yo no hago tutoriales de peinado, yo reconozco que muchas veces me quedo dormida leyendo, y si la noticia la veo a esa hora, a esa hora lo hago, perfecta no soy, pero lo más importante es el contenido y además que Flor y yo somos compañeras de trabajo y yo la respeto profundamente", sentenció Centeno