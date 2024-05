Jonas Brothers cancelan sus conciertos en CDMX y Monterrey, ¿cuándo vuelven a México?

Los Jonas Brothers son esa banda enigmática nacida de Disney Channel, pues con su estrellato en la serie Jonas, y protagonizar las películas que Disney les pusiera enfrente como Camp Rock y más, la banda se relanzó con su gran proyecto, luego de que Kevin Jonas decidiera dedicarse a su vida de casa, la banda volvió a los escenarios.

Por lo que todos los que crecimos con su gran serie, su música y sus chismes de noviazgo con Demi Lovato y Selena Gomez, siempre quisimos tener uno de sus tan ansiados conciertos, por lo que emocionaba a toda Latinoamérica su nueva gira en la que Joe Jonas regresaría a la banda, tras conquistar un rato la música con su propia banda DNCE.

Fue en redes sociales que anunciaron que los conciertos a realizarse en CDMX y Monterrey no serían posibles, dejando con el corazón roto a miles de fanáticas en todo México, pues como te adelantamos, las fans de esta banda los habían esperado por mucho tiempo, pues la última vez que se presentaron fue en 2022 la última vez que visitaron nuestro bello país.

Pues los conciertos del 3 al 7 de mayo de 2024 estaban fechados para este fin de semana, por lo que al no realizarse decidieron postergarlos para el 21 al 25 de agosto de este mismo año, así lo posteo Nick Jonas en las redes sociales de la banda, prometiendo estar al 120% seguros de volver a México en esa fecha.

Fue en el mismo post de X, que se adelantó que Nick Jonas se enfermó de influenza, por lo que se le imposibilita estar en los conciertos de esta semana, generando una obligada reagenda en los conciertos que se vivirían en CDMX y Monterrey, por lo que los fans no dudaron en mandar sus buenos deseos.

“Hola chicos. He contraído la desagradable cepa de influenza A que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México en este momento.”, dijo Nick en X.