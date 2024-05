Arath de la Torre revela las polémicas más grandes que ha tenido: "Es algo que no se lo deseo a nadie"

Arath de la Torre es uno de los actores más destacados en la industria y posee una extensa trayectoria en la pantalla chica, sin embargo, esto no ha evitado que sea blanco de escándalos que opacaron el éxito en su carrera. Al respecto, el conductor del programa “Hoy” reveló cuáles fueron las polémicas que más han logrado afectarlo y por la que aún recibe comentarios negativos en redes sociales de algunos internautas.

Arath De la Torre revela sus peores polémicas

En entrevista para el programa de radio “La Caminera” con Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevia, el conductor indicó que hace varios años le ocurrió un caso similar al que se muestra en la serie “Bebé Reno” de Netflix, un escándalo revelado por una famosa revista que afecto su vida personal y profesional. Aunque se negó a dar más detalles, indicó que fue uno de los más fuertes en su carrera.

Arath de la Torre revela las polémicas más grandes que ha tenido. Foto: IG @arathdelatorre

El siguiente ocurrió en 2013 cuando compartió un mensaje en Twitter con el que fue calificado de “racista”: “Yo no estaba acostumbrado, soy actor y lo peor que podía pasar antes era que se salieran del teatro y te sacaron una nota, pero me atacaban todos los días y me decían una sarta de cosas que yo no estaba acostumbrado; amenazas de la nada, cosas que de verdad me sacaban de onda. Yo la verdad no tenía conocimiento de causa, fue de los primeros troleados en México, fui tendencia todos los días con el ‘chin** tu madre Arath’”.

“He enfrentado otras polémicas en mi carrera, pero esas son las que más me han dolido. La primera por ser la primera y no saber queje hacer, cómo manejarlo; y la segunda por el hecho de atacar a una persona que solamente estaba haciendo su trabajo y que no tenía nada que ver con esta persona. Tuve que dejar mi trabajo, me tuve que ir. Es algo fuerte, algo que no se lo deseo a nadie”, añadió.

Arath de la Torre admite que las polémicas afectaron su vida profesional y personal. Foto: IG @arathdelatorre

Polémicas en la carrera de Arath de la Torre

La más reciente ocurrió en 2023, cuando la conductora Joanna Vega-Biestro reveló en “Sale el Sol” detalles del desencuentro que tuvo con Arath de la Torre en una fiesta en la que se acercó a ella para insultarla y amenazarla por las críticas que habían lanzado en el programa por un video que compartió en redes sociales donde llama “huevon**” a los mexicanos.

“El señor decidió, enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me vuelva a meter (…) Aquí se tocó el tema, aquí se le criticó y se habló de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando. Eso fue lo que dije, ahí está el video y yo sostengo lo que digo”, expresó la conductora en aquel momento.

Mensaje de Arath de la Torre en X, antes Twitter, que le ganó fuertes críticas. Foto: X @ArathdelaTorre

De la Torre mencionó el mensaje publicado en 2013, por el que se volvió tendencia y fue duramente criticado. “Lo malo de Twitter es que cualquier naco te puede insultar, debería de regularse. La gente no sabe nada y se le hace fácil. Urge legislar”, se lee en el mensaje del también actor compartido hace más de diez años y por el que más tarde emitió una disculpa, además de tomar medidas poniendo restricciones en su cuenta de X.