Joven que difundió FOTO de Ángela Aguilar y Nodal juntos ofrece disculpas y aclara la verdad: "no fue mi intención"

En días pasados se volvió viral una foto donde se puede ver a Christian Nodal y a Ángela Aguilar paseando juntos. Entre los primeros rumores se habló de que se encontraban en Monterrey, para ser más precisos llegando a un hotel. Ahora, después de toda la serie de rumores apareció la encargada de hacer viral la fotografía para decir la verdad de lo que ocurrió y ofrecer una disculpas a los artistas, pero también a todos los fans que pensaron que los cantantes estaban comenzando un romance.

A través de TikTok, Nelitza Sauceda explicó que fue lo que ocurrió en realidad con dicha foto, además de eliminar todas las mentiras que se generaron al rededor de dicha foto. La joven ofreció una disculpa a Christian y a Ángela por todo lo que ocasionó la foto y de paso explicar qué era lo que realmente había ocurrido y dónde fue que se los encontró.

Nelitza aprovechó su cuenta de TikTok para dar la cara y explicar qué fue lo que realmente ocurrió con su foto que se volvió viral en redes sociales. La joven comenzó diciendo que el video lo hacía a manera de disculpa para Ángela y Christian por todo lo que ocasionó una foto. La joven explicó que no se bajó de la camioneta porque era demasiado tarde e iba sola con sus dos hijos. Por ese motivo no tiene una foto con ellos.

"Este video lo estoy haciendo para disculparme con Ángela y Nodal. Este video que subí el miércoles (imagen de sus historias de mayo 22) lo subí por la emoción de ver a Ángela y Nodal. Yo los admiro por su música y los grabé por la emoción de verlos. Yo vivo aquí por esta área del lugar (...) Grabé el video, lo subí a mi Instagram y en la mañana me desperté con mensajes... Yo solo quiero desmentir y aclarar que los encontré en un grocery store, en HEB, no fue en Houston, Texas, sino en Magnolia, Texas. Jamás pensé que esta foto se fuera hacer viral. No fue mi intención", explicó la joven.