¿Qué ver en Netflix la tarde de hoy 25 de mayo? Esta serie te hará llorar

Si este sábado no tienes plan de salir y te quedarás en casa una excelente opción es mirar algo en Netflix, pues es una plataforma que te da variedad de contenidos, incluso tiene series de varias temporadas que son dignas de un maratón. Un caso de mucho éxito fue la serie "Anne with an E" que tiene tres temporadas con un total de 27 episodios que te engancharán desde el primero. Se trata de una historia de época inspirada en el año 1890.

La protagonista es Anne, una niña que toda su vivió en un orfanato esperando ser adoptada. Cuando por fin llega el día, la familia que solicitó su adopción expresa su descontento, pues estaban en búsqueda de un chico que les ayudara en las duras tareas de una granja ya que se trataba de dos personas mayores.

La historia de Anne es muy conmovedora ya que está inspirada en una época donde las mujeres tenían un papel secundario y no era relevante su educación, por lo que esta adolescente logra conquistar el cariño de la pareja que la adopta gracias a su curiosidad y al interés que tiene por descubrir todo de mundo.

Anne tiene toda la intención de estudiar, de ir a la universidad y poco a demuestra que tiene gran capacidad de aprendizaje por lo que hace buenos amigos en la escuela, aunque claro no faltan quienes la desprecian por ser una chica que estuvo mucho tiempo en un orfanato. Es una historia muy bonita que transmite un mensaje de inspiración y progreso.