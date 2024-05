Fans de Inna la hacen llorar en el Tecate Emblema; pensó que nadie iría a su concierto, ¡y la recibieron con un Dr. Simi! | VIDEO

La cantante rumana Inna se presentó este fin de semana en festival de música Tecate Emblema y aunque tenía mucho tiempo que no venía a México, la intérprete se sorprendió al ver que miles de personas asistieron al escenario donde se presentó, situación que la hizo romper en llanto de la emoción. ¡Pero lo mejor fue cuando emocionada recogió su propio Dr. Simi!

El espectáculo reunió a artistas nacionales y de talla internacional, entre los más famosos estuvieron Christina Aguilera, Sam Smith, Belanova, Nelly Furtado, Calvin Harris, Anitta, Matisse y Paty Cantú. Pero sin duda, cuando Inna subió al escenario fue uno de los momentos que causaron más euforia.

La estrella de música electrónica se presentó el sábado 18 de mayo en el Tecate Emblema y en medio del show sorprendió a sus fans hablando en español, un momento que causó revuelo porque sus palabras las dijo en español. Dijo que estaba muy nerviosa porque pensó que no iba a llenar el escenario, pues los organizadores le asignaron el lugar más pequeño, sin embargo, abarrotó el lugar.

“Tengo una emoción (pensé) que no iba a venir a verme nadie, dije no me van a conocer porque como no viajo mucho a México. ‘Oye qué tonta’ es que yo no necesito el escenario número uno porque tengo a mis fans que todo el tiempo están aquí”, dijo con lágrimas en los ojos.