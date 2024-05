El aroma del pasto recién cortado, presentada por Martin Scorsese, tendrá su premiere mundial en la competencia internacional del Festival de Cine de Tribeca

El aroma del pasto recién cortado, protagonizada por Joaquín Furriel y la nominada al Oscar, Marina de Tavira; y con la producción ejecutiva de Martin Scorsese, se presentará en el Festival de Tribeca, en la sección International Narrative Competition en la Ciudad de Nueva York del 5 al 16 de junio.

La película ha sido dirigida por Celina Murga y la producción ejecutiva ha contado, entre otros, con Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman, Fidela Navarro y Benjamín Salinas, Valeria Bistagnino y Tomás Eloy Muñoz Lázaro.

¿De qué trata El aroma del pasto recién cortado?

El aroma del pasto recién cortado, una historia adulta en torno al amor, el deseo y la familia, está protagonizada por el reconocido actor argentino Joaquín Furriel, y la estrella del cine mexicano nominada al Oscar de la Academia, Marina de Tavira (Roma), quien tendrá su debut cinematográfico en Argentina.

El elenco se completa con Alfonso Tort, Romina Peluffo, Emanuel Parga y Verónica Gerez Créditos: Especial

El film cuenta la historia de Pablo (Joaquín Furriel), un profesor universitario que se involucra amorosamente con una alumna. En paralelo, Natalia (Marina de Tavira), profesora universitaria, se involucra amorosamente con un alumno. Dos historias espejadas, parecidas pero diferentes.

Utilizando brillantemente narrativas paralelas que se reflejan y divergen entre sí, la directora y coguionista Celina Murga (Ana y los otros) ha elaborado un retrato directo y envolvente de dos vidas en momentos de cambios críticos. Conducida por actuaciones sutilmente poderosas de De Tavira y Furriel, El aroma del pasto recién cortado es una mirada sincera sobre la vulnerabilidad, el autodescubrimiento y la alegría de esos inesperados momentos de felicidad. Con producción ejecutiva de Martin Scorsese.––Cedar Sherbert.

El aroma del pasto recién cortado cuenta con la producción ejecutiva del director, productor y guionista, Martin Scorsese, una de las figuras centrales del cine norteamericano de los últimos 50 años.

El elenco se completa con Alfonso Tort, Romina Peluffo, Emanuel Parga y Verónica Gerez.

La película es una coproducción entre Argentina (Mostra Cine | Tresmilmundos Cine), USA/UK (Infinity Hill), México (Dopamine), Uruguay (Nadador Cine) y Alemania (Weydemann Bros), y fue rodada en locaciones de Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).

El Festival de Tribeca fue fundado por Robert De Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff en 2001 para estimular la revitalización económica y cultural de Manhattan tras los ataques al World Trade Center. El Festival anual de Tribeca celebrará su edición número 23 del 5 al 16 de junio de 2024 en la ciudad de Nueva York.

Fidela Navarro (Dopamine) y Axel Kuschevatzky, productores Ejecutivos Créditos: Especial

ACERCA DE LAS CASAS PRODUCTORAS:

DOPAMINE (México)

Dopamine nació en 2018 como el estudio audiovisual del Grupo Salinas enfocado en la creación, desarrollo y producción de contenido original para plataformas globales, bajo cualquier modelo de gestión, negocio y sociedad. Dopamine es la productora mexicana detrás de las series originales Hernán (2019, Amazon, History Channel, TV Azteca), Amarres (2019, Warner Bross. Discovery), 40 no es Nada (2021), Bunker (2022, nominada al Emmy Internacional), Reina Roja (2024) y Cóyotl (2024) que actualmente se encuentra en producción, y próxima película de Home Delivery (2024). Dopamine ha coproducido María Magdalena (con Sony), Camp Newton (con Secuoya), Granite Harbor (con LA Productions), Supertitlán (con NBC), Future from above (con Off the Fence) y El aroma del pasto recién cortado (con Infinity Hill).

INFINITY HILL (Inglaterra/ USA)

INFINITY HILL es una productora de cine y series de televisión multilingüe y multicultural con sede en el Reino Unido, Los Ángeles y Buenos Aires, dirigida por Axel Kuschevatzky, Phin Glynn y Cindy Teperman. Entre sus proyectos ya estrenados se encuentran la nominada al Oscar, BAFTA y ganadora del Globo de Oro Argentina, 1985 protagonizada por Ricardo Darín, el thriller de acción The Doorman, protagonizado por Jean Reno y Ruby Rose y El gerente con Leonardo Sbaraglia para Paramount+. Infinity Hill produjo tres temporadas del hit televisivo de la BBC Staged, protagonizada por Michael Sheen y David Tennant, con las estrellas invitadas Samuel L. Jackson, Judi Dench, Christoph Waltz, Ewan McGregor, Ken Jeong, Jim Parsons, Phoebe Waller-Bridge, Olivia Colman y Cate Blanchett, entre muchas otras. Otras películas de Infinity Hill incluyen la ganadora del Emmy Internacional La Caída con Karla Souza, Amor es Amor protagonizada por Rob Schneider y Vadhir Derbez, La extorsión encabezada por Guillermo Francella para HBOmax; A Bit of Light, protagonizada por la ganadora de la Academia Anna Paquin y Ray Winstone, la docuserie Hija de Dios con Dalma Maradona para Max, Matar al Jockey, con Úrsula Corberó y Daniel Giménez Cacho, del productor ejecutivo Benicio del Toro, la comedia negra ganadora de San Sebastián Puán y el thriller El rapto, protagonizado por Rodrigo de la Serna, que participó de la competencia oficial del Festival de Venecia.

TRESMILMUNDOS CINE (Argentina)

TRESMILMUNDOS CINE fue creada por Celina Murga y Juan Villegas en 2005, luego de sus experiencias como directores y productores en sus primeras películas, Ana y los otros y Sábado, respectivamente. La empresa produjo largometrajes de ficción y documental, exhibidos en los más importantes festivales del mundo: Berlín, Cannes, Venecia, San Sebastián, Toronto, entre otros. Entre las películas producidas se destacan: “Una semana solos” (Celina Murga), exhibida en Venecia, “Villegas” (Gonzalo Tobal), exhibida en Cannes, “La tercera orilla” (Celina Murga), la cual cuenta con la producción ejecutiva de Martin Scorsese y fue exhibida en la competencia oficial de la Berlinale, “De la noche a la mañana” (Manuel Ferrari) y “Las Vegas” (Juan Villegas), exhibida en la sección Acid de Cannes.

MOSTRA CINE (Argentina) MOSTRA CINE produce cine argentino para generar impacto. Nuestros largometrajes, series y documentales, ganadores de premios nacionales e internacionales, han llegado al público en festivales, cines y televisión.

En asociación con Netflix, estamos produciendo "La mujer de la fila", protagonizada por las estrellas latinoamericanas Natalia Oreiro y Alberto Ammann, y dirigida por Benjamín Ávila. También estamos terminando "La Virgen del Lago de la Tosquera", dirigida por la ganadora del Premio a mejor Dirección del Festival de Sitges 2020, Laura Casabé, basada en cuentos de Mariana Enriquez y con guión de Benjamín Naishtat; y estamos a punto de estrenar "El aroma del pasto recién cortado", dirigida por la nominada al Oso de Oro Celina Murga y con producción ejecutiva de Martin Scorsese, en coproducción con Infinity Hill, del ganador del Oscar Axel Kutchevasky, y protagonizada por la nominada al Oscar Marina de Tavira y el actor ganador del Platino Joaquín Furriel.

MOSTRA CINE nació en Buenos Aires y está dirigida por los cofundadores Valeria Bistagnino y Tomás Eloy Muñoz.

WEYDEMANN BROSS (Alemania)

WEYDEMANN BROS. es una productora alemana fundada por Jakob y Jonas Weydemann que produce series y películas para el mercado internacional. Sus películas ganaron más de 100 premios internacionales, entre ellos 6 premios del Deutscher Filmpreis alemán (los más importantes de ese país), el Oso de Plata de la Berlinale y el premio de la Academia de Cine Europeo. A su vez, algunas de sus películas han sido precandidatas a los premios Óscar.

NADADOR CINE (Uruguay)

Nadador Cine es una productora creada hace 6 años por Juan José López y Pedro Barcia. Su última producción estrenada, El Empleado y El Patrón (M.Nieto 2020) protagonizada por Nahuel Perez Bizcayart y Justina Bustos, se presentó en Cannes y ha sido seleccionada por Uruguay para representar al país en los premios Oscars 2022. Entre algunos de sus últimos proyectos se encuentran La Muerte de un Perro (2019, M.Ganz) Protagonizada por Guillermo Arengo, ganadora del Gran Premio del Jurado en la competición de nuevos directores en Nashville.?•Belmonte (2018, F.Veiroj) Protagonizada por Gonzalo Delgado, ganadora en el Festival de Mar del Plata Mejor Guión, Disponible en Netflix. •Todos detrás de Momo (2019, P. Stoll A. Biniez) Protagonizada por Nestor Guzzini Ganadora en los premios TAL como mejor serie latinoamericana entre otras.

