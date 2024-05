Ringo Starr hace música positiva y regresa a México

A sus 83 años de edad y 67 en la música, Ringo Starr no para, tiene las ganas y el talento para seguir tocando, prueba de ello es su nuevo EP “Crooked Boy”, lleno de rock y alegría, porque si algo tiene claro es que quiere ser positivo en su música.

“El mundo se ha vuelto loco… La hierba crece, pero oh, hay una flor en la esquina. Entonces, eso es lo único que exijo, si me estás escribiendo una canción que puede ser deprimente, está bien, pero tiene que tener algo mejor, ya sea en el último verso, pero sí la cantó no quiero que se quede abajo”, aseguró el músico.

Este nuevo EP, de cuatro canciones, fue escrito y producido por Linda Perry, con quien trabajó durante varios meses los temas que completan el material, experimentando sentimientos de tristeza, pero también de felicidad.

“Me gustó trabajar con Linda, tiene muy buen humor y nos llevamos bien. Es una compositora seria, es realmente un gran músico, una gran escritora, pero también puede ser mandona. Pero eso está bien”, comentó Ringo.

Este material lo presentará como parte de su nueva gira, la cual arrancará la próxima semana en Las Vegas y está feliz de reencontrarse con su público, ya que considera que aún tiene mucha energía para dar.

“Me apasiona tocar, soy el baterista, así que necesito una banda delante de mí, y desde el 88 sabía que tenía que armar una, un año después lo hice realidad. Así que salí a tocar, y puedo tener muchos buenos amigos, toco todas sus canciones y ellos tocan la mía. Sigo aquí porque me encanta y porque puedo”, afirmó el ex Beatle.

VISITA MÉXICO

Su reencuentro con los mexicanos será el 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional de la CDMX, una ciudad que le encanta y ama por la pasión de la gente frente al escenario, que pocas veces encuentra:

“La paso muy bien ahí. Además, les encanta la música y simplemente nos llevamos bien, me dan una gran vibra. He hecho toda Sudamérica, unas siete veces durante los últimos 20 años, y sé que hay una gran recepción ahí, pero México es realmente musical”.

Al ser cuestionado sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la música, confesó que no piensa mucho en ésta, porque en muchos sentidos para él y sus colegas es útil, cuando se usa de vez en cuando, pero reconoció que gracias a estas nuevas tecnologías es como John Lennon está de vuelta. Luego de que Peter Jackson sacó su voz de un cassette y le dio más fuerza para meterlo en el documental “The Beatles: Get Back”.

“Hay que agradecerle por eso, pero sé que hay mucho miedo sobre cómo funcionará”, finalizó.

A DETALLE

Linda Perry ha escrito éxitos para Gwen Stefani o Christina Aguilera.

Desde que comenzó la pandemia, Ringo empezó a trabajar su música en EPs.

Siente que él y todos los miembros de los Beatles eran hippies a su manera.

Ahora cree que la filosofía de paz y amor es más necesaria que nunca.

5 EPs ha lanzado, desde 2021.

1970 comenzó su carrera en solitario.

MAAZ