"Se armó la gorda": Mijares revela que se operó los ojos cuando nació Lucerito y desató el enojo de Lucero

Mijares acaba de revelar uno de los momentos más privados de su vida familiar, es decir, la que construyó con su exesposa Lucero, pues aunque los cantantes se separaron hace más de una década han logrado demostrar que además de la relación que se ven obligados a compartir por los dos hijos que tienen en común, ellos mismos se llevan muy bien. Prueba de ello es que durante los conciertos que ofrecen nos comparten algunos momentos virales y tiernos, pero también declaraciones que dan de qué hablar.

La última de dichas declaraciones la realizó el intérprete de "El privilegio de amar", pues en una entrevista ofreció detalles a la vida de pareja que tenía con "La Novia de América" e incluso reveló cómo fue el nacimiento de la hija de ambos, Lucerito, pues además del parto, la familia se tuvo que enfrentar a una operación del cantante, algo que de ninguna manera fue del total agrado de Lucero.

Sigue leyendo:

Sofía Rivera Torres no supera la polémica con Lucerito Mijares y vuelve a burlarse en pleno programa: VIDEO

Lucerito le "tira la onda" a Eduardo Capetillo Jr y Manuel Mijares explota de celos: "escuincla, te calmas" | VIDEO

Mijares hizo enojar a Lucero el día que nació Lucerito. (Foto: IG @oficialmijares)

Mijares confiesa que se operó los ojos cuando nació su hija y Lucero se molestó

Fue el propio papá de Lucerito quien recordó cómo cuando nació la joven cantante, él decidió someterse a una cirugía de ojos que le trajo un fuerte disgusto con la actriz, quien no dudó en lanzarle un reclamo, pues el nacimiento de un bebé no es nada sencillo y con un esposo recién intervenido, ella no tendría de quién apoyarse para cuidar a la bebita, así como de José Manuel, su hijo mayor.

"Inclusive Lucero me regañó porque se me ocurrió no sé por qué. Yo dije: 'bueno, pues si ya estoy aquí, ya está el cuarto'. Me operé los ojos", dijo Mijares.

Luego de esto, Mijares incluso contó que la decisión la tomó luego de una prueba para ver de cerca y de lejos, sobre lo que añadió que aprovechando la visita al hospital, tomó la decisión de cuidar la salud de sus hijos. "Dos pájaros de un tiro", dijo no sin antes recordar que esto trajo la molestia de Lucero e incluso la imitó con un tono de grito y molestia.

Fans criticaron a Mijares. (Foto: IG @oficialmijares)

"Cómo y quién me ayuda con la nena. Qué caray. Se armó la gorda", explicó.

Para finalizar, Mijares bromeó con cómo pasó este momento al llevarse las manos a los ojos; de lo que recordó, fueron días muy tranquilos. "No ves nada, todo ves en sombras", señaló. Aunque la entrevista se realizó hace ya unas semanas, recientemente se hizo viral y los fans de Lucero llegaron a dividir opiniones, pues si bien para algunos es divertido, para otros esta anécdota habría servido para que ellos se divorciaran.

"¿Ahora entienden por qué Lucero lo dejó?", "Ya dijo Lucero que es codo y eso lo hizo para aprovechar que ya había pagado cuarto", "ahora entiendo el divorcio", "por más que intento entender por qué los hombres no piensan por sí mismos", "solo pensaba en él"