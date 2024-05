"Soy la más feliz", Michelle Rodríguez comparte los detalles más lindos de su novia Victoria García

En entrevista para una revista de circulación nacional, la famosa comediante y actriz Michelle Rodríguez compartió uno de los momentos más felices de su vida. Esto después de revelar su noviazgo, con la también actriz, Victoria García, lleva varios meses en marcha.

Según Michelle Rodríguez, el noviazgo con Victoria García lleva 3 meses en marcha y han sido de sus momentos más satisfactorios, tanto en lo personal, como en lo profesional. Michelle confesó en entrevista que ya no podía seguir viviendo con miedo y que era el momento de aceptarse y abrazar quien es.

Michelle Rodríguez abrió su corazón y aseguró que el momento de compartir con sus seguidores y todo el público su relación fue gracias a un proceso de autodescubrimiento y autenticidad que por años mantuvo con ella misma y con la gente que más quiere y la ha apoyado.

"No está padre vivir con miedo en la vida", expresó. "Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos".

"Siento que estoy todo el tiempo en constante reconstrucción", compartió. "Tienes que vencer tus creencias. Todas las cosas que antes creías necesitar y ahora ya no. Es muy complicado, pero eso es padre. Estoy dando un salto hacia dentro para evolucionar", agregó Michelle Rodríguez.

Hace cuatro semanas, Michelle Rodríguez compartió en sus redes sociales uno de los momentos más lindos que vivió con su novia Victoria García.

Con poca palabras, pero mucho cariño, Michelle Rodríguez describió su relación:

“Es una relación que lleva poco tiempo, aunque parece que es mucho. Me llena mucho el corazón. Todos saben que no pero ella me tiene así, muy contenta”.