Patricio Cabezut es vinculado a proceso por presunto abuso sexual

Este sábado 11 de mayo se realizó una nueva audiencia por el pleito legal entre Patricio Cabezut y su exesposa, la actriz Aurea Zapata, en la que el conductor fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual contra sus hijas. Al respecto, el también actor ha mantenido los detalles del proceso con total hermetismo por lo que se limitó a agradecer las muestras de apoyo de fanáticos y colegas del medio artístico.

Patricio Cabezut es vinculado a proceso

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortriz para su canal de YouTube, Patricio Cabezut explicó que no dará detalles del caso como parte de las medidas de protección que le fueron otorgadas a Aurea Zapata. Ante esto, el presentador de televisión pidió que cualquier detalles relacionado con el caso sea tratado con su representante legal.

“Voy a evitar ser cualquier tipo de comentarios, no voy a hacer comentario alguno de nada, si me siento bien o mal, voy a guardar silencio (...) Prefiero evitar hacer cualquier tipo de comentarios para evitarme más broncas y para cumplir con la restricción que tengo de no hacer comentario alguno”, dijo Cabezut al borde del llanto y señaló que a partir de esta última audiencia tendrán seis meses para presentar pruebas complementarias que demuestren su presunta inocencia.