¿Robert De Niro le gritó a manifestantes a favor de Palestina?; afirman que el VIDEO en redes es falso

Hace algunas horas comenzó a circular un video en donde se puede ver al actor Robert De Niro lanzando algunos señalamientos hacia personas que se manifestaban a favor de Palestina; rápidamente, las imágenes se hicieron virales causando indignación entre las y los usuarios, pues esto habría confirmado una postura a favor de Israel. Y aunque el metraje es bastante claro, parece tratarse de una noticia falsa que fue sacada de contexto.

Robert De Niro afirma que el video forma parte de una nueva serie

El metraje fue compartido en X (antes Twitter) y en él se puede ver al actor de 80 años expresando palabras apasionadas en medio de un grupo de personas. "Esto no es una película", exclamaba, "esto es real". Esta aparente confrontación fue desmentida por su publicista, quien aseguró que la situación fue malinterpretada, y De Niro no estaba reprendiendo a las y los manifestantes, sino ensayando una escena para su próxima serie de Netflix, "Zero Day".

Según información de AP News, esta versión fue confirmada por un portavoz de Netflix, quien explicó también que estas declaraciones eran parte del guión de la serie y no guardaban relación con el conflicto entre Israel y Hamas ni con las protestas asociadas. Es así como se presume que el verdadero contexto gira en torno a una grabación que se estaba llevando a cabo en las calles de Manhattan.

Durante el rodaje, un grupo de manifestantes a favor de Palestina interrumpió la filmación y fue cuando una cámara captó a Robert De Niro confrontando a las y los manifestantes que se encontraban dentro de las inmediaciones, cuando en realidad estaba siguiendo el guión de la serie, donde interpreta a un personaje principal en un thriller de conspiración: "si van a seguir hablando tonterías, entonces deben irse a casa", declaró el actor en medio de la confusión.

En las últimas horas, un video que se difundió ampliamente en las redes sociales mostraba al icónico actor Robert De Niro en aparente confrontación con un grupo de manifestantes a favor de Palestina en las calles de Nueva York.

La confusión se propagó rápidamente en las redes sociales, con varios usuarios interpretando erróneamente las palabras de De Niro como un respaldo a Israel y un llamado a los manifestantes pro Palestina para que se retiraran. Incluso se llegó a afirmar que el actor estaba hablando sobre el ataque mortal de Hamas a Israel el 7 de octubre, lo que fue completamente desmentido por diversas personas implicadas en la producción de la serie.

¿De qué trata la nueva serie donde actúa Robert De Niro?

Es así como la representante de De Niro, Stan Rosenfield, desestimó estas afirmaciones como "falsas", y confirmó que el video mostraba una escena de "Zero Day". Esta serie, que se centra en un thriller de conspiración, está protagonizada por De Niro junto a Jesse Plemons, quien interpreta al asistente del personaje principal.

Interpretando el papel del expresidente de los Estados Unidos, De Niro aporta su incomparable talento y carisma para desentrañar este intrigante enigma que desafía las percepciones y despierta cuestionamientos sobre la realidad que nos rodea.

La serie se sumerge en las profundidades de un mundo en crisis, cuestionando la búsqueda de la verdad en medio del caos y la confusión generados por fuerzas misteriosas y aparentemente incontrolables. En un contexto saturado de teorías de conspiración y engaños, la narrativa nos desafía a reflexionar sobre cuántas de estas fuerzas son realmente resultado de nuestras propias acciones e incluso de nuestra imaginación.