Paul Stanley y Joely Bernat estarían esperando a su primer bebé, estas serían las pruebas

El conductor Paul Stanley y su esposa Joely Bernt de nueva cuenta volvieron a dar de qué hablar, ya que presuntamente están en espera de su primer bebé. Uno de sus compañeros de Hoy aseguró que aunque ellos no han comunicado la noticia, pronto lo harán, ya que quieren hacer una fiesta, pero eso sí, estaría muy emocionado por la noticia, de acuerdo con una entrevista exclusiva de TVNotas.

La fuente, cuyo nombre no fue revelado, sostuvo que un embarazo estaba en los planes de la pareja, aunque no esperaban que llegara tan rápido. Además, Paul estaría sufriendo los síntomas que también sufre Joely, ya que también tiene muchos antojos, le dan náuseas, entre otras cosas, pero sin duda está muy contento.

El embarazo estaba dentro de sus planes. Foto: @joelybernat / Instagram.

Te puede interesar:

Raúl "Negro" Araiza regresa a la soltería: ellas son todas las ex del conductor de Hoy

Ferka y Rossana Nájera se convierten en las villanas de MasterChef Celebrity: "por eso nadie te quiere"

¿Cuándo se casaron Paul Stanley y Joely Bernt?

Hace sólo cuatro meses se casaron y hace pocos se fueron de vacaciones por Europa. En las fotos de este viaje supuestamente ella ocultó la “pancita de embarazada” para no levantar sospechas. Ellos se casaron en secreto y muy pocas personas estuvieron con ellos.

Ellos no han confirmado la noticia. Foto: @joelybernat / Instagram.

Paul Stanley no quiere meterse en polémicas

Recientemente se desvelaron las primeras imágenes de la bioserie inspirada en la vida y carrera del icónico conductor de televisión Paco Stanley, un proyecto que ha generado expectativas y opiniones encontradas entre el público. Belinda, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta encabezan el reparto de esta producción llamada “¿Quién lo mató?”.

Luego de esto, Paul Stanley aseguró, muy incómodo, que no quería hablar nada sobre esta producción que involucra a su padre. "No pienso hablar nada de eso, no me interesa", dijo el conductor. Los reporteros lo presionaron con el tema, pero él guardó silencio y optó poco después por irse, para no seguir siendo acosado.