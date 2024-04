Nana Calistar delata a los signos zodiacales que serán afortunados en el amor HOY 9 de abril

Este martes 9 de abril, las predicciones astrales de Nana Calistar revela el destino lleno de un sin fin de oportunidades y desafíos que tendrán que confrontar algunos signos zodiacales con los mejores consejos que tiene a sus consentidos de la astrología.

Gracias a la experta visión que tiene en el movimiento de los astros, la vidente ofrece varias recomendaciones diarias para guiar a cada horóscopo en el ámbito familiar, amoroso, laboral, fortuna, familiar y suerte, buscando el equilibrio entre las energías para que la puedan atraer de la mejor forma.

El amor aparecerá de manera inesperada para algunos Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no permitas que habladurías y chismes te arruinen el día, recuerda que si hablan de ti es porque les molesta lo que proyectas y eres.

En el amor se vienen grandes eventos que lograran fortificar la relación, no reclames por cosas que no fueron a tu tiempo y en la medida que dudes de tu pareja será en la medida que duden de ti.

En el trabajo vienen cosas positivas sin embargo si estas en espera de mejores ingresos recuerda que quien no habla Dios no lo oye, es momento de buscar mejores oportunidades.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo se distingue por ir siempre creciendo.

Amor exprés se aproxima, podrías necesitar mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado sin embargo su presencia espiritual te acompañará por el resto de tus días.

Encuentro entre 2 personas que se andaban buscando desde hace mucho Foto: Especial

Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la fregada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando..

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, la vida te muestra muchas oportunidades de crecimiento en muchas áreas laborales, pero sobre todo en el amor, es momento que te pongas las pilas si quieres conseguir una relación estable.

Te viene una entrada de dinero muy importante, no lo mal gastes porque andarás necesitado al final del mes

Es probable que comiences a desprenderte de esas personas que en el pasado te dañaron y que te negabas a soltar.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, cambios en el amor se visualizan, la llegada de una persona de piel blanca que te hará cambiar de opinión acerca de la vida.

Cambios en tu estado de ánimo muy difíciles en los cuales estarás dentro de una etapa complicada, te podrías deprimir demasiado en estas fechas así que trata de no darle demasiada importancia a esos estados de ánimos.

Te vienen cambios muy buenos en el área de la económica, necesitas ponerte ya las pilas y no gastar dinero en cuestiones que no necesitas, has tenidos oportunidades de crecimiento sin embargo apenas te llega un dinerito y te lo gastas.

¿Qué signo soy si nací el 9 de abril?

DRV