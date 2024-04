El k-drama que está causando polémica debido al gran parecido con la historia de Jonghyun

Los doramas han tomado la atención y sentimientos de un público extenso, es por ello que cada vez que se anuncia una nueva historia, las y los fans crean altas expectativas que casi siempre son cubiertas por los programas. Este fue el caso de "Lovely Runner", k-drama estrenado hace poco y que ha conquistado a todas las televidentes, pero a pesar de haber tenido gran recibimiento no se encuentra libre de polémica, pues las más expertas aseguran que la historia tiene mucha similitud con la vida de Jonghyun, cantante de la boyband "SHINee" y que se quitó la vida en el 2017.

Sigue leyendo:

3 Doramas coreanos que se estrenan en Netflix en abril 2024 y no te puedes perder

La terrible muerte de la actriz del dorama Boys Over Flowers que aterrorizó a Corea del Sur

Fans afirman que "Lovely Runner" hace referencia a Jonghyun

Esta nueva serie coreana, encabezada por los talentosos actores Byeon Woo Seok y Kim Hye Yoon, ha sido objeto de debate en las redes sociales debido a las supuestas similitudes entre la trama ficticia y la vida real de Jonghyun. Esto ha sucedido porque el k-drama tiene un enfoque sensible y profundo sobre del tema del suicidio de celebridades y también explora el impacto devastador que esto tiene en sus seguidores. Sin embargo, para algunas espectadoras, las conexiones aparentes con la vida y carrera de Jonghyun van más allá de la mera coincidencia.

El esperado estreno de "Lovely Runner" no solo cumplió las expectativas de los ávidos seguidores de los k-dramas, sino que también desató una oleada de controversias.

Fotografía: Pinterest.

Y no es que todo el dorama haga referencias explícitas sobre la vida del amado Jonghyun, sino que las fans más expertas han notado detalles que podrían delatar la "trama oculta". Entre las señales que han suscitado preocupación, se destaca el hecho de que la trama transporte a la protagonista al año 2008, año en que Jonghyun hizo su debut con "SHINee"; además de esto, el primer episodio fue emitido el 8 de abril de 2024, fecha en la que el fallecido cantante habría cumplido 34 años, la misma edad que tiene el personaje principal en la línea temporal de la serie.

Estas coincidencias han llevado a muchas fans a cuestionar si "Lovely Runner" está intentando capitalizar la tragedia personal de Jonghyun e incluso han puesto en tela de juicio la sensibilidad y el respeto hacia la memoria del fallecido cantante, a que su muerte significó un duro golpe para la comunidad del k-pop.

Imágenes del funeral de Jonghyun en el año 2017.

Fotografía: Pinterest.

Por su parte, la productora CJ ENM (quien se encuentra detrás del lanzamiento de este nuevo k-drama), afirmó que la serie no busca retratar a ninguna persona real en particular, sino que se basa en la adaptación de la popular novela web "The Best of Tomorrow" e intentaron explicar las similitudes que existe entre esta ficción y el suicidio y vida del vocalista de "SHINee" son sólo coincidencias.

De acuerdo con medios internacionales, los productores afirmaron que aunque la historia original no sitúa a la fan en el año 2008, eligieron esta época como "telón de fondo" para poder explorar contrastes entre distintas épocas, en lugar de mantenerse estrictamente fieles a la línea de tiempo de la obra original. Igualmente, enfatizaron en que la decisión del estreno de este nuevo dorama no tiene nada que ver con el cumpleaños del fallecido Jonghyun, ya que esta fecha había sido programada "de manera secuencial", desechando así las especulaciones sobre una posible coincidencia intencionada.

CJ ENM enfatizó que no existe ninguna conexión con la vida del cantante.

Fotografía: Pinterest.

¿De qué trata "Lovely Runner"?

Este nuevo k-drama se sumerge en el doloroso acontecimiento del fallecimiento de un artista de k-pop y narra cómo una devota fan se ve envuelta en una inesperada travesía para alterar un destino trágico que cambiará su vida para siempre. Es así como en el corazón de la trama se encuentra Im Sol (interpretada por Kim Hye Yoon), quien queda devastada por la muerte repentina y trágica de su ídolo, Ryu Sun Jae (interpretado por Byun Woo Seok), un exnadador que se convirtió en una sensación del k-pop.

Pero en medio de su dolor y desesperación, Sol se encuentra repentinamente transportada en el tiempo, retrocediendo 15 años hasta el año 2008, cuando Sun Jae apenas tenía 19 años. Deslumbrada por la oportunidad de intervenir y evitar el fatídico destino que espera a su amado ídolo en el futuro, Sol se embarca en una misión desesperada para cambiar el curso de la historia.

Su viaje la llevará a explorar no solo la posibilidad de alterar el pasado, sino también a descubrir nuevas perspectivas sobre el amor, la amistad y el propósito de la vida, pero con una interrogante: ¿logrará Sol desviar el curso del pasado y salvar a Sun Jae de su destino trágico, o sus esfuerzos desencadenarán consecuencias imprevistas que transformarán su mundo de maneras inimaginables?