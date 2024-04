El día que Andrea Legarreta le lanzó piropos a Cristian de la Fuente, así reaccionó el actor

Andrea Legarreta y Cristian de la Fuente en Hoy Recorte de pantalla

Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas de México. Su trayectoria la ha colocado en grandes proyectos, siendo Hoy donde logró establecerse como un referente. Ahora vamos a recordar un momento bastante curioso que vivió en el matutino de Televisa, ya que mostró una cara atrevida al lanzar piropos a Cristian de la Fuente.

El actor chileno acudió al programa Hoy como invitado. Durante su participación, De la Fuente participó en una sección que se llamaba 'Amor para Hoy'. La idea era que tres concursantes conquistaran al afamado actor. Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Malillany fueron las encargadas de cumplir el sueño de conquistar a Cristian. Durante este proceso, Legarreta soltaría un par de piropos que dejarían al histrión con la boca abierta.

La historia entre Andrea y Cristian sucedió en el 2015, cuando el actor participó en 'Amor para Hoy', concurso que fue dirigido en aquella ocasión por Héctor Sandarti. El chileno le preguntaría a Legorreta qué le diría a si lo viera en un restaurante y no lo conociera. A lo que la conductora de Hoy no dudó en mostrarse atrevida.

"Me levantaría de mi mesa. Me acercaría a ti y te diría: 'Disculpa, estoy buscando al tocador de damas. ¿No eres tú?", dijo Andrea para dejar con la boca abierta al actor. De la Fuente le preguntó que haría si le dijera que no.