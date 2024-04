La serie animada de Max que te sorprenderá con su temática reflexiva de ciencia ficción y con puntaje de aprobación perfecto

En los últimos años la animación ha tenido un auge gracias a producciones muy buenas. Una de ellas es "Planeta de Recolectores" ("Scavengers Reign"), una serie que combina la ciencia ficción con la aventura de manera magistral. Esta obra llegó a MAX el 19 de octubre de 2023 y fue creada por Charles Huettner y Joseph Bennett, quienes desarrollaron una trama que se sumerge en los misterios de la supervivencia humana y la interacción con lo desconocido.

"Planeta de Recolectores" nos transporta al inexplorado planeta Vesta, donde los sobrevivientes del Demeter 227, una nave de carga interestelar, se ven forzados a adaptarse a un ecosistema lleno de maravillas y peligros. Azi y su compañera robot Levi, Sam y Úrsula, así como del solitario Kamen y su compañero telepático Hollow, la serie presenta varias situaciones para hablar sobre la resiliencia y el ingenio humano ante la vastedad del cosmos.

¿Por qué ver "Planeta de Recolectores" en Max?

El elenco original de "Planeta de Recolectores" está compuesto por voces como Sunita Mani, Wunmi Mosaku, Alia Shawkat y Bob Stephenson, lo cual aporta una profundidad emotiva y complejidad a sus personajes. El origen de esta producción se remonta al cortometraje "Scavengers" de 2016, un proyecto sin diálogos que capturó la atención de Adult Swim. A pesar de los desafíos iniciales, el proyecto floreció bajo el auspicio de Max, transformándose en una serie de doce episodios que ha sido aclamada tanto por la crítica como por los espectadores.

Está producida por el estudio Titmouse, Inc. y Green Street Pictures. La recepción de "Planeta de Recolectores" ha sido excepcional, con críticos y aficionados alabando su narrativa, animación y atmósfera. En sitios como Rotten Tomatoes le han otorgado un puntaje de aprobación perfecto, mientras que voces autorizadas en el periodismo cultural, como James Poniewozik del The New York Times y Andrew Webster de The Verge, han destacado su originalidad .

"Planeta de Recolectores" en Max, la opción perfecta para el fin de semana

"Planeta de Recolectores" es una opción muy interesante para comenzar a ver este fin de semana, cada capítulo dura entre 24 y 27 minutos. Su combinación de drama, ciencia ficción y misterio, junto con una ejecución artística de alto calibre la hacen que cada capítulo sea una experiencia muy buena, ¿le darás una oportunidad?