Horóscopos de Nana Calistar: Los signos que HOY 6 de abril recibirán una buena noticia

Han llegado a Nana Calistar los mejores pronósticos a todos sus consentidos para hoy sábado 6 de abril, el cual prometen ser gratificantes para algunos afortunados que han sido elegidos para recibir buenas noticias, esto de acuerdo a los cambios y movimientos que hay en la astrología.

Para esta nueva edición de horóscopos, la vidente, quien ha revelado el destino de algunos signos zodiacales que recibirán algunas novedades que beneficiarán su día en varias áreas como lo es el amor, trabajo, familia, salud y dinero, esto gracias a la influencia de los astros. Por ello, la astróloga ha brindado algunos consejos para atraer la suerte y fortalecer el espíritu.

Los signos que tendrán buenas noticias

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo.

Hay posibilidades de mejorar en el aspecto de los ingresos solo no inviertas sin antes de estar seguro o segura de que te dejará ganancias.

Viene un amor super fuerte, si estas soltero o soltera es el momento perfecto que podría enseñarte a ver la vida de una manera muy distinta y más bondadosa para ti.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, vienen momentos muy buenos a tu vida en los cuales debes poner atención a todo lo que sucede a tu alrededor pues recibirás ciertas señales sobre decisiones que debes de tomar.

Si estás viviendo una relación ponte ya las fregadas pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando el cosas que ni al caso.

No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ten presente que es mejor arrepentirse que quedase con las ganas, estas en una etapa muy difícil pues te enfrentas a problemas existenciales y cuestiones del pasado que lejos de beneficiarte te atrasan en tus sueños.

Momento de que visualices tu vida y tu futuro para que con la energía atraigas las cuestiones que requieres para consolidar esos sueños y metas que aún no se han concretado.

Un familiar podría meterte en chismes, ni hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen criticas recuerda que eres de los signos más envidiados del zodiaco.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, vienen oportunidades y cambios importantes en los cuales vas a salir beneficiado o beneficiada, no confundas tus sentimientos en el amor pues tendrás dudas sobre quienes es la persona correcta en tu vida.

Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado.

Vienen cambios perros en tu vida pues te darás cuenta que todo eso que no quisiste creer de una persona resulto más que cierto.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, cuídate de caídas pues estarás muy expuesto a sufrir un percance.

Las decepciones se dejarán venir, pero ni te preocupes que andarás en modo perro o perra y ya no sentirás tantos los golpes que la vida te pondrá.

El carácter que te has manejado no te ha ayudado nada en tus sueños y metas, debes de llevarte las cosas con más tranquilidad o de lo contrario no conseguirás nada, sino eres positivo con lo que quieres y deseas no lo lograrás.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es momento que veas por tu felicidad, a la tizanada las esperas y las faltas de dignidad, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte.

Hay días en que te sientes sin fuerzas o te deprimes mucho, cambia tu perspectiva y se más positivo recuerda que todo tiene solución.

No pierdas tu tiempo en realizar cuestiones que no te dejan nada de por medio, es importante que visualices hacia donde te diriges y que fregados estás haciendo para llegar a ese lugar.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, confía más en tu poder de atracción y en la oportunidad de consolidar tus sueños y tus metas, no tengas miedo a lo que viene, enfrenta todo lo que llega a tu vida y disfrútalo pues estas en los tiempos perfectos.

Es momento que te despiertes de tu mundo de fantasía, manda a la tostada a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor, no tienes por qué mendigar cariño ni atención de nadie.

Si esa persona con la que estas sientes que te hace mejor ser humano quizás es la persona correcta, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es momento que no retrocedas en nada, date la oportunidad de ir por lo que quieres y deseas sin dar explicación alguna, la vida te va llenar de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de la vida entre ellos, amor, fortuna y salud.

Es posible que en próximas fechas una amistad del pasado aparezca pidiéndote perdón o la oportunidad de volver a intentar algo; si ya no confías no vale la pena dar segundas oportunidades.

Si has tenido un problema o te has distanciado de una persona no lo pienses más y ve a remediar ese error seas o no tú la persona culpable, escríbele y trata de arreglar esa situación, este fin de semana es perfecto para la solución de problemas y arreglo de documentos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, en lo familiar se solucionarán problemas en un corto plazo, podrías darte cuenta que las cosas no son como creías en muchos aspectos de tu vida e inclusive te decepcionarás de una persona cerca a ti.

Pon atención y no confundas lo que estas sintiendo en estos momentos de tu vida, estas tan acostumbrado o acostumbrada a estar solo o sola que cuando te llega algo sueles asustarte y alejarte por miedo a que te dañen.

Tu carácter y falta de tacto lastimará a persona de tu familia. Extrañaras a persona que ya no está a tu lado pero en un futuro la vida los volverá a juntar.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no finjas sentimientos que no son, si estas saliendo con alguien y tienes dudas si es la persona que quieres en tu vida no tiene caso seguir haciendo más preguntas, cuando hay amor no hay dudas solo ganas de estar con la persona amada.

Si ya te dañaron pues ni pex la vida sigue y el daño ya está hecho, comienza a vivir la vida y disfrutar lo que te ofrece para poder cicatrizar heridas del pasado.

Es momento de quitar toda esa roña que te rodea y no te deja avanzar, las traiciones nunca terminarán, pero de ti depende que te tumben o te mantengan de pie. Ya no finjas sentimientos que no sientes por nadie.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, aprende a cuidarte mucho y a no exponer tu tranquilidad por alguien que solo te da dudas y engaños.

La vida te pondrá un prueba para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar migajas de cariño y atención porque personas para las que no significas nada.

Si no pareja, no te preocupes, aquí el problema es que no sabes convivir con tu soledad, recuerda que no necesitas a nadie para ser feliz, pero si lo encuentras que no constituya lo más importante para ti sino solo un complemento.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es importante que pongas más atención a tu salud, la has descuidado mucho, necesitas ejercitarte más y poner más empeño en lo que llevas a tu boca pues dentro de poco tiempo podrías sufrir las consecuencias de tu descuido.

Si sientes que has perdido el suelo, recuerda todo lo que has vivido y pasado y así sabrás que no vale la pena intentar ser alguien que no eres por complacer a gente habladora que no tiene nada más que hacer que estar envidiando todo lo que tienes y posees.

En el amor se ve un panorama muy complicado necesitas tomar decisiones y no esperar tanto para ir por lo que quieres, si esa persona te mueve el tapete da tú el primer paso si hay interés adelante a lo que sigue.

