Los 4 signos que perderían dinero HOY 5 de abril, según la astrología de Nana Calistar

Inicia el fin de semana con el quinto día del mes y para ello, llegan las predicciones de Nana Calistar que han sido imprescindibles en el día a día de sus seguidores y consentidos: los 12 horóscopos del tarot. En esta edición conocerás algunas recomendaciones que no deberás dejar pasar por alto hoy viernes 5 de abril en el mundo de la astrología y todo lo que te deparará el destino.

En esta nueva entrega de pronósticos, la vidente ha revelado a sus signos zodiacales la forma en que los astros se alinearán previo al eclipse solar y cómo se estarán moviendo todas las energías; algunos a favor y otras en contra para que estés prevenido en temas del amor, dinero, familia, salud y suerte. No obstante tendrás que reflexionar el mensaje del universo para no dar un mal paso en el camino.

Se vienen energía cargada para este viernes Foto: Especial

Los perderán dinero este viernes

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir.

Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomas no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

No dejes de luchar por tus metas, algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente.

Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro pero debes no gastar en nada que no necesites. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía en lo que quieres y deseas.

Hay mucha suerte en juegos de azar pero ponte las pilas y no inviertas demás. Amistad sale con su domingo siete, ya es ganancia pues pensaban que se quedaría a vestir santos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no permitas que te vean de rodillas, si mendigas cariño te expones a que hagan de ti lo que les de su gana, no tienes necesidad de rogarle a nadie pues puedes tener a quien quieras si te lo propones siempre y cuando no pongas en riesgo tu integridad como persona.

Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, dinero, entre otras cosas de gran valor. Pon en claro lo que quieres y hacia donde te diriges, no pierdas más tu tiempo, es hora de recargar las pilas y lograr tus metas.

Cuídate de 2 amistades, andan hablando de ti y quieren perjudicarte. Aprende a desconfiar más de las personas pues a veces confías tanto que por eso te duele demasiado cuando descubres sus mentiras.

Se vienen ganancias y perdidas en el dinero Foto: Especial

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, recuerda que eres de los signos más envidiados pues sueles conseguir siempre lo que te propones.

Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas, no des pasos sin huaraches.

Te esperan momentos gratos en el terreno familiar, aprende a valorar más lo que tienes en casa pues algunas veces das más importancia a otras personas que a tu propia familia.

