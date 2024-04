La "Wander Lover" revela que le amputaron una parte de su cuerpo luego de una serie de cirugías estéticas: "no es nada fácil"

Yared Licona, mejor conocida como la “Wanders Lover”, dio a conocer que no se encuentra en un buen momento, ya que se sometió a varias operaciones estéticas que no salieron cómo esperaba y le tuvieron que amputar una parte de sus glúteos. La conductora compartió en redes sociales en donde dio detalles de esta situación, la cual ha sido muy complicada para ella.

“Yo confié en un médico para tunear mi cuerpo, y sin avisar inyectó polímeros a mis glúteos, sustancia que me generó el Síndrome de Asia, mismo con el que tendré que lidiar por el resto de mi existencia… Cuando vayan a someterse a alguna operación, infórmense, digan lo que quieren y lo que no están dispuestas a autorizar. Créanme, el dolor y el proceso que estoy viviendo ahorita en mi recuperación, NO ES NADA FÁCIL”, escribió.

Han sido días complicados. Foto: @wandersloveroficial / Instagram.

Te puede interesar:

Karla Souza defiende a Eiza González ante las críticas que recibió por cambiar su acento: “Vive la vida como quiere”

Shocker: la vez que pidió matrimonio arriba del cuadrilátero tras vencer a "Mr. Niebla" | VIDEO

¿Por qué le amputaron una parte de su cuerpo a la “Wanders Lover”

La también modelo comentó que no ha dado a conocer el nombre de la persona responsable, puesto que no sabe con exactitud quién fue, ya que desde hace muchísimos años se ha sometido a intervenciones estéticas. “No es que no lo quiera decir, es más bien que no lo sé, no sé qué cirujano fue, yo desde los 23 años me estoy operando, llevo muchas cirugías de busto, lipos, nariz, entonces no es que no quiera, quisiera saber quién fue para que me pagara algo de lo que he gastado”, dijo.

También detalló que entre las consecuencias de esto le tuvieron que amputar una parte de sus glúteos, “Es algo con lo que voy a batallar… Me quitó aproximadamente de cada glúteo cuatro dedos, se ve impresionante, sí lloré mucho, lo sufrí, pero me tienen de pie mis hijas”, comentó en una entrevista con Ventaneando.