William Valdés regresa a México tras salir de Venga La Alegría y mudarse a EU: “me dieron la espalda”

Fue en octubre del 2022 cuando comenzaron los cambios abruptos para la producción de Venga la Alegría, pues poco a poco comenzaron los despidos entre los conductores de aquella temporada, uno de los primeros en salir fue el cubano, William Valdés.

Y es justamente, éste mismo quien hizo una fuerte revelación en sus redes sociales hace tan solo unas horas, pues no sólo anunció su regreso a nuestro país en búsqueda de nuevas oportunidades, sino que también compartió que en estos últimos meses todos le dieron la espalda.

En octubre del 2022 salió de VLA.

Foto: IG @williamvaldes



Como lo mencionamos anteriormente, William Valdés quien formó parte del programa matutino de TV Azteca como conductor, hace unas horas compartió una serie de fotografías en donde muestra parte de la hermosa Ciudad de México, asimismo, anunció que nuevamente se encuentra en nuestro país.

El cubano viajó a Estados Unidos, específicamente a Miami, luego de su salida de Venga la Alegría para buscar nuevas oportunidades laborales, sin embargo, no tuvo éxito por lo que está de regreso para tocar nuevas puertas.

No tuvo suerte en USA.

Foto: IG @williamvaldes

Pero, el anuncio de su regreso a México no fue exactamente lo que más llamó la atención, sino que el exconductor de Venga la Alegría compartió que durante su estancia en Miami, las personas a las que les pidió ayuda le dieron la espalda, aunque no mencionó los nombres de éstas.

“Hace exactamente un año decidí irme de México. Decidí regresar a Miami. Con mucha expectativa y con muchas ilusiones de comenzar una nueva vida en el lugar donde por 20 años viví. Muy motivado llegué y empecé a tocar puertas. Tristemente, ninguna se abrió. Las personas que pensé que ahí estarían me dieron la espalda. Me pregunté muchas veces por qué? Les pregunté muchas veces porque ninguna me respondió”, se lee en la publicación de Valdés.