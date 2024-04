“Lloré por una semana”: Jessica Segura revela su experiencia al besar a un hombre mayor en capítulo de "Mujer casos de la vida real"

Jessica Segura se ha consolidado como una de las actrices más queridas tras su paso en programas de comedia como "Una familia de Diez" o telenovelas como "Teresa", eso sin mencionar "Envinadas"; un programa en el que su muestra auténtica y como ella misma, no como un personaje de algún proyecto. Es precisamente este contenido el que le ha permitido contar algunos de los momentos más privados de su vida como es el caso de su participación en "Mujer, casos de la vida real".

De acuerdo con la propia actriz, desde muy joven actuó en varios de los capítulos de este exitosos programa de Silvia Pinal; sin embargo, ubo uno en particular que le resultó muy traumante y esto debido al contenido que se grabó. Según dijo, la historia que debía de protagonizar era la de una adolescente que mantenía un romance con un hombre mayor, pero uno de los momentos que más conflicto le causó fue el tener que besar a un hombre mayor, cuando ella sólo tenía 14 años.

Sigue leyendo:

"Que digan lo que quieran": Yahir responde al supuesto romance con Carlos Rivera

William Valdés regresa a México tras salir de Venga La Alegría y mudarse a EU: “me dieron la espalda”

Lo contó a sus compañeras del programa. (Foto: IG @segura_jessica)

Jessica Segura revela que a los 14 años lloró por besar a un hombre en una grabación

En uno de los recientes episodios de "Envinadas", Jessica Segura le contó a sus compañeras cuál fue uno de los momentos más difíciles que ha tenido que grabar. Sin dudarlo, recordó cuando sólo tenía 14 años y tuvo que interpretar una relación con una importante diferencia de edad.

"Me tocó hacer un capítulo de 'Mujer casos de la vida real' que yo me ligaba con el amigo de mi papá", dijo mientras recordaba que era muy "chiquita" cuando esto ocurrió y que su edad rondaba por los 13 o 14 años. De acuerdo con la actriz, en esta misma grabación hubo una "escena de cama", aunque fue a la que menor importancia le prestó al no saber su significado.

"Y que 'hazle así en su pecho' y tú de 'bueno, como pintando'. Después vino la escena del beso y ahí me morí. lloré como una semana. No fue mi primer beso", dijo ante las cámaras.

La actriz actualmente tiene 41 años. (Foto: IG @segura_jessica)

La experiencia no terminó cuando finalizó el rodaje, sino que fue algo que la acompañó por varios días. "Me acuerdo que fuimos a comprar un café a Perisur, algo así, y me solté a llorar en la cafetería. Le dije: 'me da una servilleta' y no podía parar de llorar", agregó.

Para concluir con su historia, Jessica Segura también explicó que nadie entendía qué le ocurría, pues nadie más que ella vivió la situación. "Era mucho más fuerte, me pongo a pensar, las escenas de cama, pero para mí no tenía significado, pero un beso que hasta las princesas se besan, sentí bien feo".