Esposa del “Shocker” revela detalles de su detención: no tenemos la economía para pagar la fianza

Gisela Jiménez esposa de José Jairzinho Soria Reyna mejor conocido como "Shocker", reveló detalles sobre la detención del luchador el día de ayer, reconoció estar preocupada por la situación que están enfrentando, relató que se encontraba en Oaxaca porque tenía una función de lucha, pero reconoció que recayó en sus problemas de drogadicción.

"Me puse de acuerdo con el dueño del hotel, llegamos a un acuerdo, tenemos que pagarlos daños, la fianza para que lo dejen salir", precisó Gisela Jiménez.

La pareja del deportista conocido como el 1000% guapo refirió que el mismo promotor le pagaba la ida y el regreso pero que "lamentablemente todos lo conocemos, sabemos que le gusta la fiesta, no se regresó al no regresarse pasan las cosas, desafortunadamente se metió a un hotel, me imaginó que estaba un poco mal por eso paso lo que pasó". Al ser cuestionada sobre si era mucho la fianza que debían pagar, señaló que no tenían la economía para pagar el total.

"No son muy altos pero créame que a lo mejor no tenemos la economía para decir ahorita pago... ojalá pueda salir lo más pronto posible", sostuvo Gisela Jiménez.

Gisela Jiménez dijo que "Shocker" tiene su apoyo y el de su familia Foto: YouTube Gustavo Adolfo Infante

Gisela Jiménez precisó que se encuentran tratando de solucionar los problemas que enfrentan como familia porque la madre y hermano del luchador se encuentran en Guadalajara, Jalisco pero aclaró que no está solo como se dice en los medios ya que su familia lo apoya

"Él tiene todo mi apoyo, siempre lo ha tenido", aclaró Gisela Jiménez.

Gustavo Adolfo Infante se ofrece a ingresar a un centro de rehabilitación a "Shocker"

En entrevista para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante confesó que el querido luchador recayó en las drogas e incluso interrumpió sus planos de realizarse una operación de quijada, incluso el comunicador se comprometió con la pareja del deportista a gestionar que lo reciban en "Libérate Laguna", un lugar para ayudar a personas con adicción al alcohol y drogas sin ningún costo y que si el dueño no quiere que se interne que el comunicador pagará su estancia. Gisela Jiménez accedió pero aclaró que quien debe aceptar es su esposo.

*Puedes escuchar la entrevista a partir del minuto 8:45.