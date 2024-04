Escorpio, qué triste mensaje tiene el ángel de la guarda para hoy 4 de abril 2024

Escorpio, las malas noticias van a llegar hoy en la tarde. Un mal momento vas a vivir en tu zona de trabajo, desde hace varios meses ha sentido como te relegan y quitan apoyo en algunas decisiones importantes para cerrar negocios. Tu ángel de la guarda estará para ayudarte.

Imagen: Freepik

Hoy jueves 4 de abril del 2024, fue la última decisión que tomaras en este proyecto, tus jefes directos tomaron la decisión de traer a alguien con más experiencia. Es una noticia triste, que te va a pegar en el corazón como nada lo ha hecho en años y será duro aceptar que has cometido errores y te has aliado de las personas no indicadas para cerrar este proyecto de forma correcta.

No tengas miedo, este momento será de los más difíciles en tu vida, pero vas a aprender. Escorpio, eres de los signos más inteligentes y aguerridos, tu corazón es el de un valiente incansable y honesto, pero es importante darte cuenta de que, a pesar de ser el mejor, necesitas rodearte de gente que tenga tu pasión y ganas de hacer ver que las cosas necesitan modificarse.

Azrael, tu ángel de la guarda, será el mejor compañero que tu mente tendrá estos días, en especial este fin de semana que por tu forma tan sensible de ver la vida te hará alegarte y quedarte en cama. Tu mente va a dar mil vueltas, te harás miles de preguntas y lo único que te dará consejos, cariño y sabiduría, es tu arcángel protector.

Escorpio, confía en Azrael. Este año 2024 será el momento de tu transformación espiritual y física. Comenzarás a amar tu cuerpo, más que nada, y encontraras nuevos amigos y personas que van a seguir tu línea cósmica con los mismos zapatos que tienes. Hoy es tiempo de aceptar errores, de tener mesura en el trabajo y de respirar profundamente para lo que viene, que es algo enorme. ¡Te lo aseguro!

