Erika Zaba, exintegrante de OV7, sufre fuerte accidente esquiando junto a su hijo: “No estaba bien, estaba llorando”

Erika Zaba preocupó a sus fanáticos por los videos compartidos a través de sus historias en Instagram donde se deja ver en silla de ruedas. La cantante reveló que sufrió un fuerte accidente durante sus recientes vacaciones de Semana Santa mientras esquiaba junto a su hijo, algo que, añadió, ha significado una “lección de vida” para ella debido a que pensó lo peor en aquel momento.

Erika Zaba sufre accidente esquiando

La exintegrante de OV7 relató que todo ocurrió durante sus vacaciones a Vail, Colorado, un viaje que había planeado desde hace tiempo para estar junto a su familia y que su hijo conociera la nieve luego de la gira por los 30 años de la agrupación. Aunque no salió como esperaba, pues lo que parecía una aventura con su pequeño se volvió en una pesadilla al fracturare el peroné.

“Siempre he tratado de dar mi mejor cara ante cualquier situación, pero esta vez se me salió de las manos. Estos diez días que estuve desaparecida de las redes no estuve de mejor humor, no entendía por qué me pasaron las cosas, no estaba bien, estaba llorando, frustrada porque esperé mucho este viaje (…) Me rompí el pie esquiando, en plena montaña, y la verdad es que ha sido un proceso difícil”, relató.

Estado de salud de Erika Zaba

La cantante detalló que sufrió una fractura de peroné a la altura del tobillo, por lo que las siguientes tres semanas deberá permanecer en reposo usando en todo momento una bota walker que le ayudará a sanar. Añadió que no requerirá cirugía, aunque de no seguir las indicaciones de los médicos su lesión podría empeorar y en este caso tendrían que intervenirla quirúrgicamente.

“Me atoré en la nieve, me caí de lado y oí ‘crack’, pensé que no era nada. Sí me dolió, grité en eses momento, pero oí crack clarito. Tenía a Emiliano a un lado y me preguntaba si todo bien y yo le decía que todo perfecto, trataba de hacer como sonada pasara, pero las cosas pasan y han sido días de mucha reflexión, de por qué me pasa a mí, qué tengo que aprender, qué mensaje me quiere dar la vida”, añadió.