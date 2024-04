Al estilo de "La Barbie", Fofo Márquez se ríe al momento de ser detenido: FOTOS

El influencer Fofo Márquez ha sido detenido despues de golpear a una mujer en el Estado de México, tras tener un percance automovilistico. Apesar de que diversas personas intentaron defender a la mujer, el influencer escapo de la escena en su camioneta luego de pelear con un hombre, pero no pudo escpaar de la justicia, pues seria detenido por agresión en Naucalpan, Estado de México.

Por lo que será trasladado al Centro de Penitenciario y de reinserción Social de Tlalnepantla, Barrientos, ya que ahi se determinará su situación juridica, pues ha sido señalado de golpear a una mujer en Naucalpan por el incidente vial que te emencionamos; sin embargo su detención no es lo unico que ha dado de que hablar pues emulo a "La Barbie", quien además de sus crimenes se hizo famosos por la imagen en su detención, ya que sonrio ante la toma de fotografia, como lo hizo el dia de hoy Fofo Márquez.

Fofo Márquez emula al narcotraficante "La Barbie"

Hay que recordar que fue en 2010 cuando "La Barbie" fue presentado ante los periodistas después de su captura; sin embargo, un detalle muy particular no dejará a nadie olvidar lo que sucede ese día, pues el narcotraficante no dejaba de sonreír durante su captura.

Causando una polémica enorme, pues nos ejemplificaba que no tenía miedo y sentía todo como una burla, tanto con los periodistas como con las autoridades, pues nos demostraba que a pesar de ser capturado para él no era nada.

Dejándonos una captura mediática, pues cuando fue presentado en las instalaciones de la entonces PGR, no paró de reír nunca e incluso este día marcó un antes y después en moda para los diversos mercados informales, pues sus vestimentas inspiró a muchos a vestirse como él.

Pues según la FGJEM destacó que los hechos sucedieron en el estacionamiento de un centro comercial, desde donde habría huido y comenzado una persecución, misma que se derivó en su detención y donde se tomó la molestia de emular al narcotraficante antes mencionado sonriendo de la misma forma que "La Barbie" y demostrándonos que al parecer no le interesa mucho estar detenido.