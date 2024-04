Tania Rincón abre su corazón, no descarta planes de boda con su novio Pedro Pereyra

Tania Rincón vive a plenitud su noviazgo con Pedro Pereira y por primera vez dio algunos detalles de su relación y no solo de eso, también habló de su divorcio. La conductora de Hoy está más enamorada que nunca y ya no piensa ocultarlo, con su pareja todo va tan bien que no descarta llegar al altar con él.

A más de un año de haber anunciado su separación con Daniel Pérez, padre de su hijos, Tania se ha dado nuevamente una oportunidad en el amor y parece que escogió a la personas adecuada, pues a pesar de que llevan seis meses cuando le preguntan sobre casarse no duda en que pueda ocurrir algún día con Pedro, incluso ella misma podría ser quien se atreva a pedirle matrimonio.

Seguir leyendo:

Tania Rincón posa muy enamorada junto a su novio Pedro Pereyra, así coordinaron sus looks estilo cowboy

El chef Mariano reaparece junto a Tania Rincón y Pedro Pereyra tras su salida de "Venga La Alegría", así disfrutaron de Madonna

La conductora se ha dado una nueva oportunidad en el amor | Foto: Instagram @taniarin

Tania Rincón no descarta planes de boda con su novio Pedro Pereira

De acuerdo con declaraciones hechas por la conductora para la revista TV Notas, en el tiempo que llevan se han conocido muy bien y actualmente están en el proceso de presentar las personas con las que cada uno se rodea como amigos y familiares y aunque no lo mencionó durante la charla, Tania convive en eventos con sus hijos con la nueva pareja de su exesposo y viceversa.

La exmiss Michoacán reveló que se conocen desde hace dos años aunque no dio detalles de cómo fue, sin embargo, aprovechó para aclarar que no se conocieron en el mundial de Rusia en 2018, momento en el que tanto Tania como Pedro estaban casados. Actualmente ambos están legalmente divorciados, motivo por el cual decidieron darse otra oportunidad en el amor.

La exmiss Michoacán reveló que se conocen desde hace dos años aunque no dio detalles de cómo fue | Foto: Instagram @taniarin

Tania aclara rumores de infidelidad sobre su divorcio con Daniel Pérez

La piedadense también señaló que entre ella y su esposo nunca hubo una infidelidad, sino que su matrimonio se acabó porque ambos se dieron cuenta que su amor se había transformado y por esa razón decidieron separarse. Fue tiempo después cuando su exmarido empezó una nueva relación y posteriormente ella.

Recientemente Tania publicó la primera fotografía en su cuenta de Instagram junto a su novio Pedro en la que se ven muy felices y enamorados, sin embargo, debido a que todavía está muy reciente su divorcio, la presentadora de deportes desactivó los comentarios de su red social para evitar los comentarios juiciosos o de crítica.