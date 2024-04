Horóscopos de Nana Calistar: el cambio de suerte que tendrán 5 signos zodiacales HOY 3 de abril

Es ombligo de semana y Nana Calistar tiene las revelaciones para todos los usuarios que la siguen en sus redes sociales y que cambiará la suerte de todos sus consentidos de las astrología hoy miércoles 3 de abril, el cual, algunos horóscopos han sido elegidos para hacer un cambio brutal.

En esta nueva entrega de predicciones y adelantos astrológicos, la vidente ha revelado a cinco signos zodiacales algunos cambios que sufrirán o beneficiarán en su día y la manera en que deberán contraatacar ante varios escenarios en el ámbito de la suerte, dinero, amor, trabajo, salud y familia, según como vayan pasando las horas de este tercer día del mes, mismo que está cargado de varias energías que suelen ser confusas.

Algunos cambios vienen con grandes reflexiones Foto: Especial

5 signos zodiacales que cambiará su suerte

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no te dejes influenciar por las opiniones de personas que ni en su vida han sabido resolver sus problemas.

Ees momento de tomar el toro por los cuernos y enfrentar lo que venga con determinación, si bien es cierto que la vida te dañó en el pasado hoy te brinda la oportunidad de crecer como persona y lograr sueños y metas.

Vienen cambios muy fuertes que te van a hacer cambiar tu forma de actuar con los demás. No es que el amor no se haya hecho para ti, es que a veces desconfías tanto del que no lo dejas entrar y madurar en ti.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, te recomiendo que hagas un plan financiero en el que ubiques cuáles son tus metas en el área de las finanzas y así puedas poco a poco ir pagando tus deudas y lograr tus sueños, ya que un negocio se ve excelente para el mes de mayo.

Amistad o persona cercana estará más cerca que nunca de ti, ya que le contarás ciertos secretos que traes guardados en tu buche. Amor de una noche y oportunidades en muchas cuestiones que tienen que ver con viajes o cambios de residencia.

Deja de pensar en los problemas y enfócate en las cosas positivas, tu trabajo espiritual va muy bien, pero debe de haber constancia en todo lo que realizas.

Conecta con tu centro antes de tomar una mala decisión

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, pon atención a tus horas de comida, que por andar trabajando todo el día pasas por alto, lo más importante que es mantener en excelente estado tu cuerpo, recuerda que si no comes vas a subir de peso.

En tu trabajo las cosas están bien difíciles, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieran meter miedos de despidos o tonterías de esas.

Tu relación se está enfriando en caso de tener una por la monotonía, haz cambios para que se encienda nuevamente el fuego del amor. Viene un divorcio muy fuerte en la familia o separación de miembros cercanos, si no te pidan consejos, no los des porque podrías meterte en problemas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es momento de tomar las medidas adecuadas en cuestión de sueños y proyectos, muchos cambios a tu vida que te van a beneficiar mucho y ayudar a ver la vida de manera distinta.

Vienen días de grandes cambios en los cuales comenzarás a ver la luz a tu economía y a esas situaciones que te habían detenido. Con los cambios lunares llegará el momento de ubicarte con respecto a tu pareja, ¡

Recibirás dinero, mismo que deberás utilizar para pagar tus deudas y salir del aprieto económico en el que te encuentras.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, un viaje que tenías planeado será cancelado de último momento debido a falta de organización.

Aprende amarte y a desprenderte de todo eso que hace daño, cambios en el área de la familia debido a cierto secreto que sale a la luz y con eso comenzarás a madurar muchísimo. Ten mucho cuidado con cambios repentinos en tu economía porque podrían venir afectarte y al final saldrás perdiendo tu dinerito.

Vienen cambios muy buenos para ti, pero debes de ser muy inteligente o de lo contrario podrías caer en la misma miércoles que caíste en tu pasado.

¿Qué signo soy si nací entre marzo y abril?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

